24 февраля будет повторяться регулярно: Буданов назвал условие для начала переговоров с РФ

По словам начальника украинской разведки, ВСУ необходимо правильно выбрать стратегию, которая учитывала бы современные реалии и возможности. Без этого победу над противником одержать не удастся.

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Если не добиться полного развала Российской Федерации изнутри, то такие даты как 24 февраля 2022 года будут повторяться еще много раз. Такое мнение озвучил начальник Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МОУ) Кирилл Буданов в интервью для NV.

По его словам, стоит четко понимать, что полномасштабное вторжение России в Украину закончилось еще в конце весны 2022 года. Тогда противник не смог взять под свой контроль крупные города и был вынужден остановиться на захваченных позициях.

После этого было украинское контрнаступление с освобождением большого количества территорий, включая Харьковскую область, единственный оккупированный с февраля 2022 года областной центр — Херсон и всю правобережную часть региона.

"Далее — началась полномасштабная война, которая в течение 2023 года имела в основном позиционный характер без существенного изменения линии фронта. В силу ряда объективных обстоятельств наше полномасштабное контрнаступление не принесло нам желаемых результатов, поэтому сейчас украинская армия пытается несколько изменить собственную стратегию и тактику, изменив характер ведения войны, сделав его менее контактным", — заявил Кирилл Буданов.

Также начались активные действия в тылу противника, продолжает начальник ГУР МОУ. В России происходят взрывы рядом с нефтебазами, заводами, стратегическими объектами. Отдельного внимания стоят действия Украины в Черном море, где благодаря морским дронам Черноморский флот продолжает терять корабли.

ВСУ нужно изменить собственную стратегию и идти в ногу со временем, обстоятельствами, а также техническими и мобилизационными возможностями. Только после этого удастся взять преимущество на поле боя и получить мощные позиции для начала переговоров о прекращении огня, ведь рано или поздно это точно случится.

В то же время, главное условие дипломатии — освобождение всех территорий, которые Кремль временно взял под свой контроль в 2014 году, считают в украинской разведке. Программа максимум — не только выход на границы 1991 года, но и развал России, который может произойти только изнутри.

"При других обстоятельствах утро 24 февраля 2022 года для Украины будет повторяться с регулярной периодичностью. Ведь само существование украинской нации и украинского государства уже почти 400 лет стоит поперек горла российскому диктатору и его холопам", — подытожил Кирилл Буданов.

Напомним, 25 февраля Кирилл Буданов заявил, что Россия организовала операцию "Майдан-3". По его словам, при реализации этих намерений оккупанты планировали создать ситуацию, главная цель которой — поставить под сомнение легитимность принятия решений в Украине в период после 20 мая этого года.