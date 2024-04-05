Создатели "Дюны" заявили о начале работы над третьей частью

Режиссер Дени Вильнев признается, что собирается экранизировать второй роман научно-фантастической хроники Фрэнка Герберта "Мессия Дюны".

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Ошеломительный успех второй части "Дюны" подтолкнула режиссера Дени Вильнева задуматься о том, чтобы не откладывать в долгий ящик работу над третьей, заключительной частью трилогии, пишет Variety.

По информации студии Legendary и Дени Вильнева, работа над сценарием уже началась. Режиссер уже давно заявил, что его целью является экранизация второго романа научно-фантастической хроники Фрэнка Герберта "Мессия Дюны". Пока что неизвестно, когда начнутся съемки, а также не называется дата премьеры.

Однако третья "Дюна" – не единственный продукт сотрудничества Legendary и Дени Фильнева. Студия приобрела права на экранизацию научно-популярной книги финалистки Пулитцеровской премии Энни Якобсен "Ядерная война: сценарий".

Выпущенная 26 марта книга Якобсен "исследует тикающий сценарий того, что произойдет в случае ядерной войны, на основе десятков эксклюзивных новых интервью с военными и гражданскими экспертами, которые создавали оружие и были посвящены в планы реагирования", а также несли бы ответственность за эти решения, если бы они были необходимы". Среди других книг Якобсен – "Зона 51", "Операция "Скрепка", "Мозг Пентагона". "Явления", "Сюрприз", "Убить Ваниша" и "Первый взвод"

Между тем, "Дюна: Часть вторая" Вильнева все еще зарабатывает деньги в прокате, уже собрав $630 миллионов по всему миру. Продолжение, снятое с Тимоти Шаламе, Зендаей и множеством других знаменитостей Голливуда, в настоящее время является самым кассовым фильмом 2024 года.

В картине Поль Атрейдес (Шаламе) занимает свое место в качестве предсказанного избранника и борется, чтобы отомстить тес, кто разрушил его семью. Первый фильм Вильнева "Дюна", вышедший в 2021 году, собрал в мировом прокате $402 миллиона.

Ранее Фокус писал, какой фильм собрал самую большую кассу в первые выходные после премьеры.