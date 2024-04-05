Творці "Дюни" заявили про початок роботи над третьою частиною

Режисер Дені Вільньов зізнається, що збирається екранізувати другий роман науково-фантастичної хроніки Френка Герберта "Месія Дюни".

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Приголомшливий успіх другої частини "Дюни" підштовхнув режисера Дені Вільнева замислитися над тим, щоб не відкладати в довгу шухляду роботу над третьою, заключною частиною трилогії, пише Variety.

За інформацією студії Legendary і Дені Вільнева, робота над сценарієм уже розпочалася. Режисер уже давно заявив, що його метою є екранізація другого роману науково-фантастичної хроніки Френка Герберта "Месія Дюни". Поки що невідомо, коли почнуться зйомки, а також не називається дата прем'єри.

Однак третя "Дюна" — не єдиний продукт співпраці Legendary і Дені Фільнєва. Студія придбала права на екранізацію науково-популярної книги фіналістки Пулітцерівської премії Енні Якобсен "Ядерна війна: сценарій".

Випущена 26 березня книжка Якобсен "досліджує цокаючий сценарій того, що станеться в разі ядерної війни, на основі десятків ексклюзивних нових інтерв'ю з військовими і цивільними експертами, які створювали зброю і були втаємничені в плани реагування", а також несли би відповідальність за ці рішення, якби вони були необхідними". Серед інших книг Якобсен — "Зона 51", "Операція "Скріпка", "Мозок Пентагону". "Явища", "Сюрприз", "Убити Ваніша" і "Перший взвод"

Тимчасом "Дюна: Частина друга" Вільнева все ще заробляє гроші в прокаті, вже зібравши $630 мільйонів по всьому світу. Продовження, зняте з Тімоті Шаламе, Зендаєю і безліччю інших знаменитостей Голлівуду, наразі є найкасовішим фільмом 2024 року.

У картині Поль Атрейдес (Шаламе) посідає своє місце як передбачений обранець і бореться, щоб помститися тим, хто зруйнував його сім'ю. Перший фільм Вільнева "Дюна", що вийшов 2021 року, зібрав у світовому прокаті $402 мільйони.

Раніше Фокус писав, який фільм зібрав найбільшу касу в перші вихідні після прем'єри.