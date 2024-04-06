6 апреля 2024 года: святого Евтихия — что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя пилить деревья и охотиться. Теплая погода в этот день — к теплой весне.
Что случилось в этот день?
Сегодня православная церковь чтит память святого Евтихия. Когда-то во время Вселенского собора митрополит Амасийский был сильно болен, поэтому вместо себя послал молодого монаха по имени Евтихий. Когда его там увидел патриарх Мина, то предсказал юноше свое место в будущем. После смерти Мины Евтихию приснился апостол Петр, который приказал ему стать епископом. В 552 году Евтихий стал Константинопольским патриархом. Прославился своим даром исцеления людей.
Что нельзя делать 6 апреля:
- пилить деревья, особенно — яблони;
- охотиться;
- устраивать громкие празднования;
- красить волосы и ногти.
Народные приметы и поверья:
- утренний туман к сухой погоде;
- ветреный день — не будет урожая;
- звездная ночь — ждите урожайный год.
День ангела празднуют:
Григорий, Мефодий, Павел.
Родились сегодня:
1483 год — Рафаэль (другие возможные даты рождения — 26 марта или 28 марта), итальянский художник и архитектор
1670 год — Жан-Батист Руссо, французский поэт-сатирик, автор эпиграмм
1942 год — Барри Левинсон, американский кинорежиссер (фильмы "Человек дождя", "Доброе утро, Вьетнам" и др.), сценарист, продюсер, лауреат "Оскара"
1970 год —Ирина Билык, украинская певица и композитор
1973 год — Александр "Фоззи" Сидоренко, MC и DJ украинской альтернативно-реперской формации "Танец на Майдане Конго"
Также в этот день:
1580 год — В Британии дрожание земли разрушило некоторые лондонские храмы, включая старый Собор Святого Павла
1652 год — Голландец Ян Ван Рибек основал в Южной Африке форт Кейптаун
1748 год — Обнаружены руины Помпей (Италия)
1818 год — В Париже барон Карл Дрез продемонстрировал первое двухколесное средство передвижения (прообраз современного велосипеда)
1830 год — В США Джозеф Смит основал Церковь Христа (мормонов) в штате Нью-Йорк