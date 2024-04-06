6 квітня 2024 року: святого Євтихія — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна пиляти дерева і полювати. Тепла погода цього дня — до теплої весни.

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Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святого Євтихія. Колись під час Вселенського собору митрополит Амасійський був сильно хворий, тож замість себе послав молодого ченця на ім'я Євтихій. Коли його там побачив патріарх Міна, то передбачив юнакові своє місце в майбутньому. Після смерті Міни Євтихію наснився апостол Петро, який наказав йому стати єпископом. У 552 році Євтихій став Константинопольським патріархом. Прославився своїм даром зцілення людей.

Що не можна робити 6 квітня:

пиляти дерева, особливо — яблуні;

полювати;

влаштовувати гучні святкування;

фарбувати волосся і нігті.

Народні прикмети та повір'я:

ранковий туман до сухої погоди;

вітряний день — не буде врожаю;

зоряна ніч — чекайте на врожайний рік.

День ангела святкують:

Григорій, Мефодій, Павло.

Народилися сьогодні:

1483 рік — Рафаель (інші можливі дати народження — 26 березня або 28 березня), італійський художник і архітектор

1670 рік — Жан-Батист Руссо, французький поет-сатирик, автор епіграм

1942 рік — Баррі Левінсон, американський кінорежисер (фільми "Людина дощу", "Доброго ранку, В'єтнам" та ін.), сценарист, продюсер, лауреат "Оскара"

1970 рік — Ірина Білик, українська співачка і композиторка

1973 рік — Олександр "Фоззі" Сидоренко, MC і DJ української альтернативно-реперської формації "Танець на Майдані Конго"

Також цього дня:

1580 рік — У Британії тремтіння землі зруйнувало деякі лондонські храми, включно зі старим Собором Святого Павла

1652 рік — Голландець Ян Ван Рібек заснував у Південній Африці форт Кейптаун

1748 рік — Виявлено руїни Помпей (Італія)

1818 рік — У Парижі барон Карл Дрез продемонстрував перший двоколісний засіб пересування (прообраз сучасного велосипеда)

1830 рік — У США Джозеф Сміт заснував Церкву Христа (мормонів) у штаті Нью-Йорк