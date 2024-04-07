7 апреля 2024 года: преподобного Георгия — что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя веселиться и одалживать деньги. Дождливый день – будет хороший урожай калины и малины.
Что случилось в этот день?
Сегодня православная церковь чтит память преподобного Георгия, митрополита Митиленского. Он с юношеских лет подался в монахи, практиковал смиренномудрие, боролся с внутренними соблазнами и был подвергнут многим гонениям за свою веру. Но вскоре Георгий стал митрополитом, а также получил от Господа дар исцеления.
Что нельзя делать 7 апреля:
- веселиться, устраивать громкие застолья.
- употреблять алкоголь;
- разводить костер;
- одалживать деньги.
Народные приметы и поверья:
- дождливый день – будет хороший урожай калины и малины;
- вечером много звезд – летом будет много ягод и грибов;
- красная звезда – к ухудшению погоды;
- солнце и заморозок – будет урожай гречки.
День ангела празднуют:
Георгий, Даниил, Юрий, Петр, Леон, Прокоп, Акулина.
Родились сегодня:
1954 год — Джеки Чан, гонконгский и американский актер, кинорежиссер, продюсер, мастер боевых искусств, каскадер, постановщик трюков.
1964 год — Рассел Кроу, австралийский киноактер и режиссер, лауреат премий "Оскар", "Золотой глобус".
Также в этот день:
1348 год — в Праге основан Карлов университет, один из старейших в Европе и первый славянский университет.
1795 год — во Франции принят закон, который ввел метрическую систему и определил единицы длины — метр и массы — килограмм.
1805 год — премьера симфонии № 3 Бетховена "Eroica", Вена (Theater an der Wien), дир. автор (в приватных концертах симфония исполнялась в 1804 году).
1927 год — американский ученый Герберт Айвс провел первое публичное телевизионное вещание на большое расстояние (из Нью-Джерси в Нью-Йорк), передав через телевизионные сети изображение тогдашнего министра торговли Герберта Гувера, будущего президента США.
1948 год — вступил в силу устав Всемирной организации здравоохранения. Ныне этот день отмечается как Всемирный день здоровья.
1956 год — фирма грамзаписи Columbia Records прекратила выпуск пластинок на 78 об/мин.
1957 год — совершил последнюю поездку последний троллейбус Нью-Йорка.
1969 год — символическая дата рождения Интернета, публикация RFC 1.