7 апреля 2024 года: преподобного Георгия — что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя веселиться и одалживать деньги. Дождливый день – будет хороший урожай калины и малины.

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Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь чтит память преподобного Георгия, митрополита Митиленского. Он с юношеских лет подался в монахи, практиковал смиренномудрие, боролся с внутренними соблазнами и был подвергнут многим гонениям за свою веру. Но вскоре Георгий стал митрополитом, а также получил от Господа дар исцеления.

Что нельзя делать 7 апреля:

веселиться, устраивать громкие застолья.

употреблять алкоголь;

разводить костер;

одалживать деньги.

Народные приметы и поверья:

дождливый день – будет хороший урожай калины и малины;

вечером много звезд – летом будет много ягод и грибов;

красная звезда – к ухудшению погоды;

солнце и заморозок – будет урожай гречки.

День ангела празднуют:

Георгий, Даниил, Юрий, Петр, Леон, Прокоп, Акулина.

Родились сегодня:

1954 год — Джеки Чан, гонконгский и американский актер, кинорежиссер, продюсер, мастер боевых искусств, каскадер, постановщик трюков.

1964 год — Рассел Кроу, австралийский киноактер и режиссер, лауреат премий "Оскар", "Золотой глобус".

Также в этот день:

1348 год — в Праге основан Карлов университет, один из старейших в Европе и первый славянский университет.

1795 год — во Франции принят закон, который ввел метрическую систему и определил единицы длины — метр и массы — килограмм.

1805 год — премьера симфонии № 3 Бетховена "Eroica", Вена (Theater an der Wien), дир. автор (в приватных концертах симфония исполнялась в 1804 году).

1927 год — американский ученый Герберт Айвс провел первое публичное телевизионное вещание на большое расстояние (из Нью-Джерси в Нью-Йорк), передав через телевизионные сети изображение тогдашнего министра торговли Герберта Гувера, будущего президента США.

1948 год — вступил в силу устав Всемирной организации здравоохранения. Ныне этот день отмечается как Всемирный день здоровья.

1956 год — фирма грамзаписи Columbia Records прекратила выпуск пластинок на 78 об/мин.

1957 год — совершил последнюю поездку последний троллейбус Нью-Йорка.

1969 год — символическая дата рождения Интернета, публикация RFC 1.