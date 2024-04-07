7 квітня 2024 року: преподобного Георгія — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна веселитися і позичати гроші. Дощовий день — буде вдалий урожай калини та малини.

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Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять преподобного Георгія, митрополита Митиленського. Він з юнацьких років подався в ченці, практикував смиренномудрість, боровся з внутрішніми спокусами і був підданий багатьом гонінням за свою віру. Але незабаром Георгій став митрополитом, а також отримав від Господа дар зцілення.

Що не можна робити 7 квітня:

веселитися, влаштовувати гучні застілля.

вживати алкоголь;

розводити багаття;

позичати гроші.

Народні прикмети та повір'я:

дощовий день — буде гарний урожай калини та малини;

увечері багато зірок — влітку буде багато ягід і грибів;

червона зірка — до погіршення погоди;

сонце і заморозок — буде врожай гречки.

День ангела святкують:

Георгій, Данило, Юрій, Петро, Леон, Прокоп, Акулина.

Народилися сьогодні:

1954 рік — Джекі Чан, гонконгський і американський актор, кінорежисер, продюсер, майстер бойових мистецтв, каскадер, постановник трюків.

1964 рік — Рассел Кроу, австралійський кіноактор і режисер, лауреат премій "Оскар", "Золотий глобус".

Також цього дня:

1348 рік — у Празі засновано Карлів університет, один із найстаріших у Європі та перший слов'янський університет.

1795 рік — у Франції ухвалено закон, який запровадив метричну систему і визначив одиниці довжини — метр і маси — кілограм.

1805 рік — прем'єра симфонії № 3 Бетховена "Eroica", Відень (Theater an der Wien), дир. автор (у приватних концертах симфонію виконували 1804 року).

1927 рік — американський учений Герберт Айвс провів перше публічне телевізійне мовлення на велику відстань (з Нью-Джерсі до Нью-Йорка), передавши через телевізійні мережі зображення тодішнього міністра торгівлі Герберта Гувера, майбутнього президента США.

1948 рік — набув чинності статут Всесвітньої організації охорони здоров'я. Нині цей день відзначається як Всесвітній день здоров'я.

1956 рік — фірма грамзапису Columbia Records припинила випуск платівок на 78 об/хв.

1957 рік — здійснив останню поїздку останній тролейбус Нью-Йорка.

1969 рік — символічна дата народження Інтернету, публікація RFC 1.