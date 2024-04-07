7 квітня 2024 року: преподобного Георгія — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна веселитися і позичати гроші. Дощовий день — буде вдалий урожай калини та малини.
Що сталося цього дня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять преподобного Георгія, митрополита Митиленського. Він з юнацьких років подався в ченці, практикував смиренномудрість, боровся з внутрішніми спокусами і був підданий багатьом гонінням за свою віру. Але незабаром Георгій став митрополитом, а також отримав від Господа дар зцілення.
Що не можна робити 7 квітня:
- веселитися, влаштовувати гучні застілля.
- вживати алкоголь;
- розводити багаття;
- позичати гроші.
Народні прикмети та повір'я:
- дощовий день — буде гарний урожай калини та малини;
- увечері багато зірок — влітку буде багато ягід і грибів;
- червона зірка — до погіршення погоди;
- сонце і заморозок — буде врожай гречки.
День ангела святкують:
Георгій, Данило, Юрій, Петро, Леон, Прокоп, Акулина.
Народилися сьогодні:
1954 рік — Джекі Чан, гонконгський і американський актор, кінорежисер, продюсер, майстер бойових мистецтв, каскадер, постановник трюків.
1964 рік — Рассел Кроу, австралійський кіноактор і режисер, лауреат премій "Оскар", "Золотий глобус".
Також цього дня:
1348 рік — у Празі засновано Карлів університет, один із найстаріших у Європі та перший слов'янський університет.
1795 рік — у Франції ухвалено закон, який запровадив метричну систему і визначив одиниці довжини — метр і маси — кілограм.
1805 рік — прем'єра симфонії № 3 Бетховена "Eroica", Відень (Theater an der Wien), дир. автор (у приватних концертах симфонію виконували 1804 року).
1927 рік — американський учений Герберт Айвс провів перше публічне телевізійне мовлення на велику відстань (з Нью-Джерсі до Нью-Йорка), передавши через телевізійні мережі зображення тодішнього міністра торгівлі Герберта Гувера, майбутнього президента США.
1948 рік — набув чинності статут Всесвітньої організації охорони здоров'я. Нині цей день відзначається як Всесвітній день здоров'я.
1956 рік — фірма грамзапису Columbia Records припинила випуск платівок на 78 об/хв.
1957 рік — здійснив останню поїздку останній тролейбус Нью-Йорка.
1969 рік — символічна дата народження Інтернету, публікація RFC 1.