Топ 3 распространенных ошибок при нанесении теней на глаза, которые допускают большинство женщин

Почему тени не держатся? С такой проблемой сталкиваются многие женщины. Все потому, что многие не знают, как правильно наносить макияж и какие приемы стоит знать, чтобы макияж держался в течение дня.

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Самой распространенной проблемы всех женщин является то, что после нанесения макияжа тени собираются в складке века и не держатся. Этому конечно есть объяснение. Визажист Юлия Глушенко рассказала, какие ошибки чаще всего допускают женщины при нанесении теней.

Нанесение теней на чистое веко

По словам Юлии Глушенко, наши веки постоянно двигаются, иногда в складке появляется блеск и теням просто не за что держаться, поэтому они собираются и скатываются! Именно поэтому не рекомендуется наносить тени на чистые веки. Что имеется в виду. Перед нанесением макияжа прежде всего лучше нанести базу под макияж, тогда ваши тени на глазах будут держаться дольше.

Фото: Getty Images

Нанесение теней одним слоем

Визажист отмечает, что большинство женщин наносят только один слой теней на веки. Именно поэтому сталкиваются с тем, что уже через несколько часов тени осыпаются.

Юлия Глушенко объясняет, чтобы тени держались их нужно положить, например, на тон или консилер и наслоить. Чем лучше Вы перекроете основу, тем лучше будет устойчивость теней!

Не используете базу под тени (праймер)

Визажист отмечает, что праймер создан для устойчивости теней! Именно его липкая основа держит на себе все текстуры которые Вы наносите!

Юлия Глушенко рекомендует исправить эти ошибки и уже сразу вы увидите, что ваши тени будут держаться весь день.

Напомним, ранее мы писали, визажист назвала распространенные ошибки в макияже, которые допускает каждая женщина.

Кроме этого, Фокус писал, как правильно мыть голову, чтобы волосы дольше были блестящими.