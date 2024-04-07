Топ 3 поширених помилок при нанесенні тіней на очі, які допускають більшість жінок

Чому тіні не тримаються? З такою проблемою стикається багато жінок. Все тому, що багато хто не знає, як правильно наносити макіяж та які прийоми варто знати, щоб макіяж тримався протягом дня.

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Найпоширенішою проблеми усіх жінок є те, що після нанесення макіяжу тіні збираються у складці повіка і не тримаються. Цьому звісно є пояснення. Візажист Юлія Глушенко розповіла, які помилки найчастіше допускають жінки при нанесенні тіней.

Нанесення тіней на чисте повіко

За словами Юлії Глушенко, наші повіка постійно рухаються, іноді у складці з'являється блиск і тіням просто немає за що триматися, тому вони збираються і скочується! Саме тому не рекомендується наносити тіні на чисті повіки. Що мається на увазі. Перед нанесенням макіяжу перш за все краще нанести базу під макіяж, тоді ваші тіні на очах триматимуться довше.

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Нанесення тіней одним шаром

Візажист наголошує, що більшість жінок наносять лише один шар тіней на повіки. Сама тому стикаються з тим, що вже через кілька годин тіні осипаються.

Юлія Глушенко пояснює, щоб тіні трималися їх потрібно покласти, наприклад, на тон чи консилер та нашарувати. Чим краще Ви перекриєте основу, тим кращою буде стійкість тіней!

Не використовуєте базу під тіні (праймер)

Візажист наголошує, що праймер створений для стійкості тіней! Саме його липка основа тримає на собі всі текстури які Ви наносите!

Юлія Глушенко рекомендує виправити ці помилки і вже одразу ви побачите, що ваші тіні будуть триматись весь день.

Нагадаємо, раніше ми писали, візажист назвала поширені помилки в макіяжі, які допускає кожна жінка.

Крім цього, Фокус писав, як правильно мити голову, щоб волосся довше було блискучим.