Больной раком король Чарльз снова замечен на публике

Король преисполнен оптимизма и даже готовится к двухнедельному турне по Австралии в октябре этого года.

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75-летний король Великобритании Чарльз III, который с февраля проходит лечение от рака, снова был замечен на публике. Его Величество вместе с женой, королевой Камиллой, посетил утреннюю церковную службу в Сандрингеме, пишет Daily Mail. Он улыбался на заднем сиденье автомобиля, когда его везли в церковь Святой Марии Магдалины.

В последнее время король делит время между своим поместьем в Сандрингеме в Норфолке и Лондоном, где проходит его лечение.

Монарх впервые за последние три месяца появился перед подданными, когда приехал на пасхальную службу в Виндзоре, и поклонники наконец увидели его после новостей о раке. Он находился в отличном настроении и махал рукой присутствующим. Как позже рассказала эксперт по языку тела Джуди Джеймс, ему не хотелось покидать публику, поскольку король наслаждался вниманием.

После службы Чарльз и Камилла пожали руки десяткам людей, выстроившихся в очередь возле часовни Святого Георгия. Потом публика проводила чету аплодисментами, пожелав королю скорейшего выздоровления.

Король продолжают исполнять часть своих обязанностей. Более того, он готовится к двухнедельному государственному визиту в Австралию, запланированному на октябрь. Говорят, что монарх чувствует себя "оптимистично" после пасхальной встречи с общественностью и, как сообщается, сказал своим помощникам, что "усиливает" планы двухнедельной поездки, в ходе которой он также посетит Новую Зеландию и Самоа.

"Король рвется к работе после длительного перерыва из-за диагноза рака. Он знает, что не может оставаться без дела, и чувствует себя чрезвычайно позитивно после того, как тесты позволили ему посетить пасхальную воскресную службу и провести время, общаясь с публикой, чего ему так не хватало. Он на седьмом небе от счастья от того, как прошло лечение, и от планов на развитие Австралии, Новой Зеландии и Самоа", – сообщил источник The Sun.

Ранее Фокус писал, что раскрыты планы короля Чарльза III и королевы Камиллы на годовщину свадьбы.