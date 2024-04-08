Хворого на рак короля Чарльза знову помітили на публіці

Король сповнений оптимізму і навіть готується до двотижневого турне Австралією в жовтні цього року.

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75-річний король Великої Британії Чарльз III, який з лютого проходить лікування від раку, знову був помічений на публіці. Його Величність разом із дружиною, королевою Каміллою, відвідав ранкову церковну службу в Сандрінгемі, пише Daily Mail. Він посміхався на задньому сидінні автомобіля, коли його везли до церкви Святої Марії Магдалини.

Останнім часом король ділить час між своїм маєтком у Сандрінгемі в Норфолку і Лондоном, де проходить його лікування.

Монарх уперше за останні три місяці з'явився перед підданими, коли приїхав на великодню службу у Віндзорі, і шанувальники нарешті побачили його після новин про рак. Він перебував у чудовому настрої і махав рукою присутнім. Як пізніше розповіла експертка з мови тіла Джуді Джеймс, йому не хотілося залишати публіку, оскільки король насолоджувався увагою.

Після служби Чарльз і Камілла потиснули руки десяткам людей, які вишикувалися в чергу біля каплиці Святого Георгія. Потім публіка проводила подружжя оплесками, побажавши королю якнайшвидшого одужання.

Король продовжує виконувати частину своїх обов'язків. Ба більше, він готується до двотижневого державного візиту до Австралії, запланованого на жовтень. Кажуть, що монарх почувається "оптимістично" після великодньої зустрічі з громадськістю і, як повідомляється, сказав своїм помічникам, що "посилює" плани двотижневої поїздки, під час якої він також відвідає Нову Зеландію і Самоа.

"Король рветься до роботи після тривалої перерви через діагноз раку. Він знає, що не може залишатися без діла, і почувається надзвичайно позитивно після того, як тести дали йому змогу відвідати великодню недільну службу та провести час, спілкуючись із публікою, чого йому так не вистачало. Він на сьомому небі від щастя від того, як пройшло лікування, і від планів на розвиток Австралії, Нової Зеландії та Самоа", — повідомило джерело The Sun.

Раніше Фокус писав, що розкрито плани короля Чарльза III і королеви Камілли на річницю весілля.