"Уже 70": Джеки Чан отпраздновал день рождения и поделился ретро-фотографиями

Знаменитый актер сделал ошеломительную карьеру. Чан — один из самых популярных героев боевиков в мире, он известен своим акробатическим стилем и комедийным даром.

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Легендарному гонконгскому актеру, каскадеру и кинорежиссеру Джеки Чану 7 апреля исполнилось 70 лет. Он до сих пор снимается в кино и многие трюки исполняет самостоятельно, сообщает Рeople.

Свой день рождения он отметил задумчивым постом в Instagram, в котором выразил благодарность за то, что "способен состариться", учитывая напряженные трюки, которые он выполнял на протяжении десятилетий.

"Еще сегодня многие друзья напоминали мне: "Джеки, тебе исполняется 70 лет!" Каждый раз, когда я слышу эту цифру, у меня на секунду останавливается сердце – мне уже 70 лет? После того, как я оправился от шока, второе, что пришло мне на ум, — это высказывание моего старшего брата Саммо Хунга, которое однажды сказал: "Стареть — это счастье". Особенно нам, каскадерам, мы не знаем, как нам повезло, что мы можем стареть", — написал Джеки.

Актер Джеки Чан Фото: instagram.com/jackiechan

Чан также прокомментировал обеспокоенность фанатов после того, как появились его фотографии, на которых он выглядит старше.

"Я хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы сообщить всем, не волнуйтесь! Это всего лишь внешний вид персонажа из моего последнего фильма. Образ требует, чтобы я имел седые волосы, белую бороду и выглядел старым", — объяснил он.

Затем звезда отметил, что проработал в Голливуде 62 года и "всегда был готов пробовать что-то новое для фильма, независимо от того, сложный ли это трюк или революционная внешность персонажа".

"Я дорожу каждым моментом, потому что мне повезло, что я все еще снимаюсь сегодня", — сказал он. В посте также была представлена ​​коллекция фотографий Чана за всю его карьеру.

"Просмотр этих фотографий вызывает столько приятных воспоминаний. Все, что я могу сказать, это: я люблю снимать фильмы и люблю вас всех. Большое спасибо всем за поздравления с днем ​​рождения. Надеюсь, все останутся счастливыми и здоровыми!", — поблагодарил всех друзей и поклонников знаменитый актер.

Напомним, 6 июля 2023 года Джеки Чана раскритиковали за то, что он отрекся от своей дочери-лесбиянки. Этта родилась от внебрачной связи актера с королевой красоты Элейн У Цили.