Набрал вес и поседел: последние фото 69-летнего Джеки Чана смутило поклонников (фото)

Уже в апреле легендарному актеру Джеки Чану исполнится 70 лет. Большинство зрителей помнят его молодым, поэтому внешние изменения актера изрядно удивили зрителей.

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Фотография 69-летнего киноактера Джеки Чана с седыми волосами смутила поклонников и стала вирусной в сети. Фотография с публичного мероприятия в Сычуане, Китай, на котором выступил актер быстро распространился сетью, поскольку Джеки Чан заметно изменился внешне.

В частности, поклонники заметили, что ранее худощавый актер набрал вес, а также заметно постарел. Особенно возрастные изменения актера заметны на характерных черных волосах, которые стали седыми. Для мероприятия Чан надел рубашку кремового цвета с черным свитером и черными брюками.

Такой внешний вид актера стал неожиданностью для зрителей, ведь все привыкли к "вечномолодому", который никогда не выглядел на свой возраст.

Поскольку его фотография облетела Интернет, многие пользователи сети отреагировали на внешние изменения актера: "Наш герой стареет", "Возраст — это действительно благословение, когда вы достигаете определенного уровня долголетия, но страх перед тем, как быстро оно летит, действительно вызывает тревогу". "Это правда. Если ты азиат, ты всю жизнь выглядишь на 30 лет, а когда тебе исполняется 70, ты выглядишь на 100", "Есть немного людей, для которых я не хочу, чтобы они старели, и он один из них", "Как этот человек улучшал мой день в детстве каждый раз, когда я смотрел фильм с ним! Сколько раз я смотрел все 3 часа пик, это безумно. Большое уважение этому человеку!" "Нет, я отказываюсь в это верить. Часы пик, так он выглядит, сэр", "Джеки Чану 70? Время бежит быстро. Легенда".

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Джеки Чан Фото: https://img-s-msn-com.akamaized.net/

Стоит отметить, что в апреле всемирно известному актеру исполнится 70 лет. Джеки Чан, настоящее имя Чан Конг-сан, известен своими искусными трюками и комедийным талантом в киноиндустрии. Чан начал свою карьеру как актер каскадеров, работая над фильмами в Гонконге, прежде чем стать известным во всем мире. Он снялся во многих популярных фильмах, включая серию "Полицейская история", "Драконий пятак", "Профессионал".

Напомним, ранее мы писали, Джеки Чан обзавелся роскошной недвижимостью в Ханчжоу. Кроме этого, Джеки Чана раскритиковали за то, что он отрекся от своей дочери-лесбиянки.