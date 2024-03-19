Набрав вагу і посивів: останні фото 69-річного Джекі Чана збентежило шанувальників (фото)

Вже у квітні легендарному актору Джекі Чану виповниться 70 років. Більшість глядачів пам'ятають його молодим, тому зовнішні зміни актора неабияк здивували глядачів.

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Фотографія 69-річного кіноактора Джекі Чана з сивим волоссям збентежила шанувальників та стала вірусною у мережі. Світлина з публічного заходу в Сичуані, Китай, на якому виступив актор швидко поширився мережею, оскільки Джекі Чан помітно змінився зовні.

Зокрема, шанувальники помітили, що раніше худорлявий актор набрав вагу, а також помітно постарів. Особливо вікові зміни актора помітні на характерному чорному волоссі, яке стало сивим. Для заходу Чан одягнув сорочку кремового кольору з чорним светром і чорними штанами.

Такий зовнішній вигляд актора став несподіванкою для глядачів, адже всі звикли до "вічномолодого", який ніколи не виглядав на свій вік.

Оскільки його фотографія облетіла Інтернет, багато користувачів мережі відреагували на зовнішні зміни актора: "Наш герой старіє", "Вік — це справді благословення, коли ви досягаєте певного рівня довголіття, але страх перед тим, як швидко воно летить, справді викликає тривогу". "Це правда. Якщо ти азіат, ти все життя виглядаєш на 30 років, а коли тобі виповнюється 70, ти виглядаєш на 100", "Є небагато людей, для яких я не хочу, щоб вони старіли, і він один із них", "Як цей чоловік покращував мій день у дитинстві кожного разу, коли я дивився фільм із ним! Скільки разів я переглянув усі 3 години пік, це шалено. Велика шана цій людині!" "Ні, я відмовляюся в це вірити. Години пік, так він виглядає, сер", "Джекі Чану 70? Час біжить швидко. Легенда".

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Джекі Чан Фото: https://img-s-msn-com.akamaized.net/

Варто відзначити, що у квітні всесвітньо відомому актору виповниться 70 років. Джекі Чан, справжнє ім'я Чан Конг-сан, відомий своїми майстерними трюками та комедійним талантом у кіноіндустрії. Чан почав свою кар'єру як актор каскадерів, працюючи над фільмами у Гонконзі, перш ніж стати відомим у всьому світі. Він знявся у багатьох популярних фільмах, включаючи серію "Поліцейська історія", "Драконий п'ятак", "Професіонал".

Нагадаємо, раніше ми писали, Джекі Чан обзавівся розкішною нерухомістю в Ханчжоу. Крім цього, Джекі Чана розкритикували за те, що він відрікся від своєї дочки-лесбійки.