Развод Саши Барона-Коэна: Айла Фишер общалась с адвокатом еще два года назад

Айла подала на развод после 14 лет брака. У пары трое детей и сейчас они делят имущество.

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После того, как Ребел Уилсон написала в своих мемуарах о поведении Саши Барона-Коэна, жена актера, Айла Фишер подала на развод. Впрочем, как оказалось, это не было спонтанным решением. Она еще два года назад общалась за советом к выдающемуся адвокату по бракоразводным процессам. Об этом пишет The Sun.

Сообщается, что 48-летняя актриса Айла тайно связалась с баронессой Фионой Шеклтон, которая взимает 550 фунтов в час и была экспертом по правовым вопросам, участвовавшим в деле о разделе 24 миллионов фунтов стерлингов сэра Пола Маккартни с Хизер Миллс.

О том, что они разводятся, Саша Барон-Коэн, звезда сериала "Шпион", и Айла Фишер, звезда фильма "Шопоголик", сообщили на прошлой неделе. И отметили, что расстались еще в прошлом году.

Саша Барон-Коэн и Айла Фишер

Оказалось, что Айла давно задумывалась о расставании и связывалась с известной юристкой баронессой Шеклтон еще в 2022 году. И она посоветовала Айле и Саше, у которых, как сообщается, был заключен брачный договор, пойти по "любовному пути".

Но пара должна поделить состояние Барона-Коэна которое составляет около 40 миллионов фунтов стерлингов. Также они должны решить вопрос по опеке трех своих детей.

Источник сообщил: "Айла уже давно знала, что брак расторгнут, и после нескольких трудных разговоров с Сашей приняла решение проконсультироваться с адвокатом по бракоразводным процессам. Это было еще в начале лета 2022 года".

По словам инсайдера, Фиону Шеклтон порекомендовали общие знакомые пары. А также Айле было предложено найти адвоката в США, где у пары есть дом.

Также паре было предложено попытаться сохранить отношения как можно более дружелюбными ради своих детей.

Но если дела пойдут плохо, Фиона позаботится о том, чтобы защитить права и имущества своей клиентки.

Айла Фишер

В то же время Саша Барон-Коэн общался со знаменитой Лорой Вассер, которая представляла Джонни Деппа, когда он расстался с Эмбер Херд, и участвовала в разводе Анджелины Джоли с Брэдом Питтом.

Напомним, Айла подтвердила свой разрыв с Сашей, опубликовав в Instagram снимок пары в теннисных костюмах, написав: "После долгого теннисного матча, длившегося более 20 лет, мы наконец откладываем наши ракетки".

"В 2023 году мы совместно подали заявление о расторжении нашего брака. Мы всегда уделяем приоритетное внимание нашей конфиденциальности и спокойно работаем над этим изменением. Мы всегда разделяем нашу преданность и любовь к нашим детям", — сообщила пара.

Напомним, Саша Барон-Коэн и Айла Фишер познакомились в 2001 году, а поженились в 2010-м. У них есть трое детей: 17-летняя дочь Олив, 13-летняя Элула и девятилетний сын Монтгомери.

"Их брак был шатким в течение многих лет. Разлад в семье начался, когда они переехали в Австралию, чтобы она могла быть ближе к своей семье. Но это оставило Сашу далеко от всех, кого он знал", — сообщил инсайдер.

Пятничное заявление пары было сделано после того, как Ребел Уилсон сделала шокирующие заявления о своем опыте общения с "засранцем" комиком Сашей в своих новых мемуарах "Rebel Rising".

Ребел сыграла экранную девушку звезды "Бората" Саши в комедии 2016 года "Братья из Гримсби" и выдвинула ряд обвинений в своих неприятных ощущениях во время съемок. Она утверждала, что на съемках фильма режиссера Луи Летерье Саша просил ее раздеться для сцен, несмотря на ее правило не раздеваться и приставал к ней.

Ребел призналась, что она должна была уйти и не возвращаться на съемочную площадку. Но продолжать работать с Сашей ее убедил агент. И теперь ей стыдно за этот поступок. После ее откровений, Саша Барон-Коэн даже хотел подать на нее в суд.