Розлучення Саші Барона-Коена: Айла Фішер спілкувалася з адвокатом ще два роки тому

Айла подала на розлучення після 14 років шлюбу. У пари троє дітей і зараз вони ділять майно.

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Після того, як Ребел Вілсон написала у своїх мемуарах про поведінку Саші Барона-Коена, дружина актора, Айла Фішер подала на розлучення. Утім, як виявилося, це не було спонтанним рішенням. Вона ще два роки тому зверталася за порадою до видатного адвоката зі шлюборозлучних процесів. Про це пише The Sun.

Повідомляється, що 48-річна акторка Айла таємно зв'язалася з баронесою Фіоною Шеклтон, яка стягує 550 фунтів за годину і була експертом з правових питань, який брав участь у справі про розподіл 24 мільйонів фунтів стерлінгів сера Пола Маккартні з Гізер Міллс.

Про те, що вони розлучаються, Саша Барон-Коен, зірка серіалу "Шпигун", та Айла Фішер, зірка фільму "Шопоголік", повідомили минулого тижня. І зазначили, що розлучилися ще минулого року.

Саша Барон-Коен та Айла Фішер

Виявилося, що Айла давно замислювалася про розставання і зв'язувалася з відомою юристкою баронесою Шеклтон ще 2022 року. І вона порадила Айлі та Саші, у яких, як повідомляється, був укладений шлюбний договір, піти "любовним шляхом".

Але пара повинна поділити статки Барона-Коена, які становлять близько 40 мільйонів фунтів стерлінгів. Також вони мають вирішити питання щодо опіки трьох своїх дітей.

Джерело повідомило: "Айла вже давно знала, що шлюб розірвано, і після кількох важких розмов із Сашею ухвалила рішення проконсультуватися з адвокатом зі шлюборозлучних процесів. Це було ще на початку літа 2022 року".

За словами інсайдера, Фіону Шеклтон порекомендували спільні знайомі пари. А також Айлі було запропоновано знайти адвоката в США, де у пари є будинок.

Також парі було запропоновано спробувати зберегти стосунки якомога більш доброзичливими заради своїх дітей.

Але якщо справи підуть погано, Фіона подбає про те, щоб захистити права і майна своєї клієнтки.

Айла Фішер

Водночас Саша Барон-Коен спілкувався зі знаменитою Лорою Вассер, яка представляла Джонні Деппа, коли він розлучився з Ембер Герд, і брала участь у розлученні Анджеліни Джолі з Бредом Піттом.

Нагадаємо, Айла підтвердила свій розрив із Сашею, опублікувавши в Instagram знімок пари в тенісних костюмах, написавши: "Після довгого тенісного матчу, що тривав понад 20 років, ми нарешті відкладаємо наші ракетки".

"У 2023 році ми спільно подали заяву про розірвання нашого шлюбу. Ми завжди приділяємо пріоритетну увагу нашій конфіденційності та спокійно працюємо над цією зміною. Ми завжди поділяємо нашу відданість і любов до наших дітей", — повідомила пара.

Нагадаємо, Саша Барон-Коен та Айла Фішер познайомилися 2001 року, а одружилися 2010-го. У них є троє дітей: 17-річна дочка Олів, 13-річна Елула і дев'ятирічний син Монтгомері.

"Їхній шлюб був хитким протягом багатьох років. Розлад у сім'ї почався, коли вони переїхали до Австралії, щоб вона могла бути ближче до своєї сім'ї. Але це залишило Сашу далеко від усіх, кого він знав", — повідомив інсайдер.

П'ятничну заяву пари було зроблено після того, як Ребел Вілсон зробила шокуючі заяви про свій досвід спілкування з "засранцем" коміком Сашею у своїх нових мемуарах "Rebel Rising".

Ребел зіграла екранну дівчину зірки "Бората" Саші в комедії 2016 року "Брати з Грімсбі" і висунула низку звинувачень у своїх неприємних відчуттях під час зйомок. Вона стверджувала, що на зйомках фільму режисера Луї Летер'є Саша просив її роздягнутися для сцен, незважаючи на її правило не роздягатися, і чіплявся до неї.

Ребел зізналася, що вона мала піти і не повертатися на знімальний майданчик. Але продовжувати працювати з Сашею її переконав агент. І тепер їй соромно за цей вчинок. Після її одкровень, Саша Барон-Коен навіть хотів подати на неї до суду.