Собственный рай: уникальный частный остров сдают в аренду за 33 тысячи долларов за ночь

Остров Танда находится у берегов Танзании. И при создании резиденции владельцы вдохновлялись семейным домом Кеннеди.

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Остров Танда, расположенный у побережья Танзании в Индийском океане, представляет собой роскошный райский островок, который гости могут арендовать за 33 000 долларов за ночь. И почувствовать себя Робинзоном, но в очень шикарных условиях. Об этом пишет CNN.

Роскошная резиденция восемь лет подряд получала награду World Travel Award как "Ведущий эксклюзивный частный остров" и не собирается расслабляться.

Остров Танда, расположенный у побережья Танзании в Индийском океане, представляет собой песчаный островок с чистыми пляжами, пальмовыми рощами и, конечно, уютной виллой с видом на океан.

Остров Танда Фото: Facebook Thanda Island

Остров расположен в 30 минутах полета на вертолете от крупнейшего города Танзании Дар-эс-Салама и находится на территории частного морского заповедника острова Шунгимбили. Во время своего визита гости имеют эксклюзивное право пользования заповедником, который является частью более обширного морского парка острова Мафия.

По словам генерального менеджера острова Антигоны Меды, поместье, которое необходимо сдавать в аренду по единому заказу, представляет собой виллу, предположительно вдохновленную историческим пляжным домом семьи Кеннеди в Кейп-Коде, но с некоторыми восточноафриканскими штрихами.

Вилла на острове Танда Фото: Facebook Thanda Island

В Танде также есть два традиционных пляжных шале, известных как "бандас". Они были спроектированы в более народном стиле, стоят на сваях и покрыты соломенными крышами.

На острове Танда есть пять спален с ванными комнатами на вилле, а также четыре спальни с ванными комнатами между двумя бандами. Генеральный менеджер острова говорит, что гости обычно останавливаются на пять-восемь ночей и это обычно семьи, или большие группы друзей.

Остров обслуживает сверхбогатых: гости прибывают по морю или на вертолете. Но поместье, детище шведских предпринимателей Дэна и Кристин Олофссон, попыталось повысить свою репутацию в области устойчивого развития, производя электроэнергию с помощью солнечной фермы, опресняя морскую воду и собирая пресную воду, а также внедряя строгий режим переработки отходов.

Часть привлекательности Танды — это исследование окружающего океана. Для гостей доступны морские прогулки, а персонал – в основном с соседнего острова Мафия – всегда готов оказать помощь и поделиться опытом.

С 2017 года на острове действует программа сохранения, направленная на восстановление окружающего кораллового рифа.

Одна из самых больших достопримечательностей острова Танда — возможность поплавать с китовыми акулами. По словам генерального менеджера острова, самая крупная в мире рыба — частый гость в водах морского парка, где зарегистрировано более 120 особей.

Китовая акула Фото: Facebook Thanda Island

Есть несколько способов познакомиться с океаном: доступны водные виды спорта, включая серфинг, кайтсерфинг, водные мотоциклы и водные лыжи.

Для любителей суши всегда есть теннис на идеально ухоженном корте, расположенном неподалеку от главной виллы.

Напомним, ранее Фокус писал об уникальном островном государстве, где почти нет дорог. Небольшой остров Тувалу в Тихом океане является одним из самых маленьких государств мире. Оно расположено на полпути между Гавайями и Австралией.