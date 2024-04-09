Власний рай: унікальний приватний острів здають в оренду за 33 тисячі доларів за ніч

Острів Танда розташований біля берегів Танзанії. І при створенні резиденції власники надихалися сімейним будинком Кеннеді.

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Острів Танда, розташований біля узбережжя Танзанії в Індійському океані, являє собою розкішний райський острівець, який гості можуть орендувати за 33 000 доларів за ніч. І відчути себе Робінзоном, але в дуже шикарних умовах. Про це пише CNN.

Розкішна резиденція вісім років поспіль отримувала нагороду World Travel Award як "Провідний ексклюзивний приватний острів" і не збирається розслаблятися.

Острів Танда, розташований біля узбережжя Танзанії в Індійському океані, являє собою піщаний острівець з чистими пляжами, пальмовими гаями і, звичайно, затишною віллою з видом на океан.

Острів Танда Фото: Facebook Thanda Island

Острів розташований за 30 хвилин польоту на гелікоптері від найбільшого міста Танзанії Дар-ес-Салама і розташований на території приватного морського заповідника острова Шунгімбілі. Під час свого візиту гості мають ексклюзивне право користування заповідником, який є частиною більш великого морського парку острова Мафія.

За словами генерального менеджера острова Антігони Меди, маєток, який необхідно здавати в оренду за єдиним замовленням, — це вілла, імовірно натхненна історичним пляжним будинком сім'ї Кеннеді в Кейп-Коді, але з деякими східноафриканськими штрихами.

Вілла на острові Танда Фото: Facebook Thanda Island

У Танді також є два традиційних пляжних шале, відомих як "бандас". Вони були спроектовані в більш народному стилі, стоять на палях і покриті солом'яними дахами.

На острові Танда є п'ять спалень з ванними кімнатами на віллі, а також чотири спальні з ванними кімнатами між двома бандами. Генеральний менеджер острова каже, що гості зазвичай зупиняються на п'ять-вісім ночей і це зазвичай сім'ї, або великі групи друзів.

Острів обслуговує надбагатих: гості прибувають морем або на вертольоті. Але маєток, дітище шведських підприємців Дена і Крістін Олофссон, спробував підвищити свою репутацію в царині сталого розвитку, виробляючи електроенергію за допомогою сонячної ферми, опріснюючи морську воду і збираючи прісну воду, а також впроваджуючи суворий режим переробки відходів.

Частина привабливості Танди — це дослідження навколишнього океану. Для гостей доступні морські прогулянки, а персонал — здебільшого з сусіднього острова Мафія — завжди готовий надати допомогу і поділитися досвідом.

З 2017 року на острові діє програма збереження, спрямована на відновлення навколишнього коралового рифу.

Одна з найбільших визначних пам'яток острова Танда — можливість поплавати з китовими акулами. За словами генерального менеджера острова, найбільша у світі риба — частий гість у водах морського парку, де зареєстровано понад 120 особин.

Китова акула Фото: Facebook Thanda Island

Є кілька способів познайомитися з океаном: доступні водні види спорту, включно із серфінгом, кайтсерфінгом, водними мотоциклами і водними лижами.

Для любителів суші завжди є теніс на ідеально доглянутому корті, розташованому неподалік від головної вілли.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про унікальну острівну державу, де майже немає доріг. Невеликий острів Тувалу в Тихому океані є однією з найменших держав світі. Вона розташована на півдорозі між Гаваями та Австралією.