Узелков показал, как встретил день рождения на больничной койке и рассказал о ценном подарке (фото)

Бывший боксер незадолго до своего дня рождения перенес сложную операцию на сердце. О том, что у спортсмена проблемы со здоровьем, стало известно еще в начале февраля, когда Вячеслава Узелкова экстренно госпитализировали.

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Боксер Вячеслав Узелков, который недавно перенес операцию на сердце, показала, как встретил в больничной палате свой 45-й день рождения. Об этом спортсмен написал в сторис на своей странице в социальной сети Instagram.

Узелков опубликовал фото, на котором он лежит на больничной койке. Посреди груди у него, вероятно, операционный шов, который прикрывает пластырь. Также на теле мужчины можно заметить датчики, которые передают на монитор его жизненные показатели.

"Ну вот, как-то так встречаю свои 45 лет", — написал спортсмен.

Вячеслав Узелков встретил свой 45-й день рождения на больничной койке Фото: Скриншот

Также Узелков рассказал о ценном "подарке", который получил накануне своего дня рождения, который отмечает 8 апреля.

"Я вышел из наркоза, я с новым сердцем и завтра у меня день рождения. Вот такой подарок получил от врачей киевского института сердца. Спасибо, жизнь продолжается, значит я тоже помогу кому-то", — выразил надежду Александр.

Что известно о болезни Вячеслава Узелкова

Впервые о том, что у Вячеслава Узелкова серьезные проблемы со здоровьем стало известно в начале февраля 2024 года. Тогда боксера госпитализировали. Тогда Узелков не уточнил, какие именно проблемы со здоровьем имеет и ограничился только коротким "Я выжил" на своей странице в сети Instagram.

Уже в конце февраля Узелков озадачил украинцев заявлением об инвалидности и новостью о том, что вынужден уйти из "большого спорта".

"Я никогда и не мог подозревать, что моя спортивная карьера закончится именно здесь. В больнице Шалимова. Я не отказываю от результатов и достижений, и всех почестей. Но потом что? Больница и инвалидность, и помощь друзей", — сказал тогда спортсмен.

В это же время Александр Узелков сообщил своим подписчикам о том, что перенес довольно сложную операцию в больнице имени Шалимова, специализирующуюся на сердечно-сосудистых заболеваниях. В пятницу, 5 апреля, Узелков перенес еще одно оперативное вмешательство.

"Вот и наступил тот день, которого я ожидал и боялся. Через час меня заберут в операционную. Операция, потом реанимация и если все хорошо, буду без связи, но здоров. Благодарю всех за поддержку. Друзьям за добрые слова и чувства и поддержку врагам за то, что никогда не отдам свои силы им и до последнего буду бороться", — написал Александр непосредственно перед тем, как лечь на операционный стол.

Вячеслав Узелков рассказал, что перенес операцию по пересадке сердца Фото: uzelkov_official / Instagram

Вячеслав Узелков — известный украинский профессиональный боксер. Он родился 8 апреля 1979 года в городе Винница. Вячеслав Узелков начал тренировки по боксу еще в детстве, с 8 лет. Его первые боксерские шаги состоялись в местном спортивном клубе. Со временем он стал одним из самых перспективных молодых боксеров в Украине.

Напомним, ранее СМИ писали о том, что Джереми Реннер, которого переехал снегоуборщик, отпраздновал день рождения в больнице. На больничной койке актер встретил свои 52 года.