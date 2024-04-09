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Стиль життя

Узєлков показав, як зустрів день народження на лікарняному ліжку і розповів про цінний подарунок (фото)

вузликів, вузликів у лікарні
Фото: uzelkov_official / Instagram | В'ячеславу Узєлкову виповнилося 45 років. Кількома днями раніше свого дня народження йому провели операцію на серці

Колишній боксер незадовго до свого дня народження переніс складну операцію на серці. Про те, що у спортсмена проблеми зі здоров'ям, стало відомо ще на початку лютого, коли В'ячеслава Узєлкова екстрено госпіталізували.

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Боксер В'ячеслав Узєлков, який нещодавно переніс операцію на серці, показала, як зустрів у лікарняній палаті свій 45-й день народження. Про це спортсмен написав у сторіс на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Узєлков опублікував фото, на якому він лежить на лікарняному ліжку. Посеред грудей у нього, ймовірно, операційний шов, який прикриває пластир. Також на тілі чоловіка можна помітити датчики, які передають на монітор його життєві показники.

"Ну ось, якось так зустрічаю свої 45 років", — написав спортсмен.

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В'ячеслав Узєлков зустрів свій 45-й день народження на лікарняному ліжку
Фото: Скриншот

Також Узєлков розповів про цінний "подарунок", який отримав напередодні свого дня народження, який відзначає 8 квітня.

"Я вийшов із наркозу, я з новим серцем і завтра в мене день народження. Ось такий подарунок отримав від лікарів київського інституту серця. Спасибі, життя триває, значить я теж допоможу комусь", — висловив надію Олександр.

Що відомо про хворобу В'ячеслава Узєлкова

Уперше про те, що у В'ячеслава Узєлкова серйозні проблеми зі здоров'ям стало відомо на початку лютого 2024 року. Тоді боксера госпіталізували. Тоді Узєлков не уточнив, які саме проблеми зі здоров'ям має і обмежився лише коротким "Я вижив" на своїй сторінці в мережі Instagram.

Уже наприкінці лютого Узєлков спантеличив українців заявою про інвалідність і новиною про те, що змушений піти з "великого спорту".

"Я ніколи й не міг підозрювати, що моя спортивна кар'єра закінчиться саме тут. У лікарні Шалімова. Я не відмовляю від результатів і досягнень, і всіх почестей. Але потім що? Лікарня та інвалідність, і допомога друзів", — сказав тоді спортсмен.

Водночас Олександр Узєлков повідомив своїм передплатникам про те, що переніс досить складну операцію в лікарні імені Шалімова, що спеціалізується на серцево-судинних захворюваннях. У п'ятницю, 5 квітня, Узєлков переніс ще одне оперативне втручання.

"Ось і настав той день, якого я очікував і боявся. За годину мене заберуть в операційну. Операція, потім реанімація і якщо все добре, буду без зв'язку, але здоровий. Дякую всім за підтримку. Друзям за добрі слова і почуття та підтримку, ворогам за те, що ніколи не віддам свої сили їм і до останнього боротимуся", — написав Олександр безпосередньо перед тим, як лягти на операційний стіл.

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В'ячеслав Узєлков розповів, що переніс операцію з пересадки серця
Фото: uzelkov_official / Instagram

В'ячеслав Узєлков — відомий український професійний боксер. Він народився 8 квітня 1979 року в місті Вінниця. В'ячеслав Узелков почав тренування з боксу ще в дитинстві, з 8 років. Його перші боксерські кроки відбулися в місцевому спортивному клубі. Згодом він став одним із найперспективніших молодих боксерів в Україні.

Нагадаємо, раніше ЗМІ писали про те, що Джеремі Реннер, якого переїхав снігоприбирач, відсвяткував день народження в лікарні. На лікарняному ліжку актор зустрів свої 52 роки.