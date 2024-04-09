Узєлков показав, як зустрів день народження на лікарняному ліжку і розповів про цінний подарунок (фото)

Колишній боксер незадовго до свого дня народження переніс складну операцію на серці. Про те, що у спортсмена проблеми зі здоров'ям, стало відомо ще на початку лютого, коли В'ячеслава Узєлкова екстрено госпіталізували.

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Боксер В'ячеслав Узєлков, який нещодавно переніс операцію на серці, показала, як зустрів у лікарняній палаті свій 45-й день народження. Про це спортсмен написав у сторіс на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Узєлков опублікував фото, на якому він лежить на лікарняному ліжку. Посеред грудей у нього, ймовірно, операційний шов, який прикриває пластир. Також на тілі чоловіка можна помітити датчики, які передають на монітор його життєві показники.

"Ну ось, якось так зустрічаю свої 45 років", — написав спортсмен.

В'ячеслав Узєлков зустрів свій 45-й день народження на лікарняному ліжку Фото: Скриншот

Також Узєлков розповів про цінний "подарунок", який отримав напередодні свого дня народження, який відзначає 8 квітня.

"Я вийшов із наркозу, я з новим серцем і завтра в мене день народження. Ось такий подарунок отримав від лікарів київського інституту серця. Спасибі, життя триває, значить я теж допоможу комусь", — висловив надію Олександр.

Що відомо про хворобу В'ячеслава Узєлкова

Уперше про те, що у В'ячеслава Узєлкова серйозні проблеми зі здоров'ям стало відомо на початку лютого 2024 року. Тоді боксера госпіталізували. Тоді Узєлков не уточнив, які саме проблеми зі здоров'ям має і обмежився лише коротким "Я вижив" на своїй сторінці в мережі Instagram.

Уже наприкінці лютого Узєлков спантеличив українців заявою про інвалідність і новиною про те, що змушений піти з "великого спорту".

"Я ніколи й не міг підозрювати, що моя спортивна кар'єра закінчиться саме тут. У лікарні Шалімова. Я не відмовляю від результатів і досягнень, і всіх почестей. Але потім що? Лікарня та інвалідність, і допомога друзів", — сказав тоді спортсмен.

Водночас Олександр Узєлков повідомив своїм передплатникам про те, що переніс досить складну операцію в лікарні імені Шалімова, що спеціалізується на серцево-судинних захворюваннях. У п'ятницю, 5 квітня, Узєлков переніс ще одне оперативне втручання.

"Ось і настав той день, якого я очікував і боявся. За годину мене заберуть в операційну. Операція, потім реанімація і якщо все добре, буду без зв'язку, але здоровий. Дякую всім за підтримку. Друзям за добрі слова і почуття та підтримку, ворогам за те, що ніколи не віддам свої сили їм і до останнього боротимуся", — написав Олександр безпосередньо перед тим, як лягти на операційний стіл.

В'ячеслав Узєлков розповів, що переніс операцію з пересадки серця Фото: uzelkov_official / Instagram

В'ячеслав Узєлков — відомий український професійний боксер. Він народився 8 квітня 1979 року в місті Вінниця. В'ячеслав Узелков почав тренування з боксу ще в дитинстві, з 8 років. Його перші боксерські кроки відбулися в місцевому спортивному клубі. Згодом він став одним із найперспективніших молодих боксерів в Україні.

Нагадаємо, раніше ЗМІ писали про те, що Джеремі Реннер, якого переїхав снігоприбирач, відсвяткував день народження в лікарні. На лікарняному ліжку актор зустрів свої 52 роки.