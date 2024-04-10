10 апреля 2024 года: мучеников Максима, Александра, Феодора и других — что сегодня нельзя делать

В этот день нельзя убирать дома и ходить на рыбалку и охоту. Если сегодня теплый вечер — значит и лето будет теплым.

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Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь чтит память мучеников Терентия, Африкана, Максима, Помпия, Зинона, Александра, Феодора и 33 других. Они жили в III веке в Африке и скончались за свою веру во Христа. Тогда происходили жестокие гонения за христианами, и многие отрекались от Господа под страхом страшных мук. Но 40 человек не отказались от своей веры, за что были подвергнуты пыткам, во время которых они так молились, что их молитвы смогли разрушить языческий храм.

Что нельзя делать 10 апреля:

убирать дома;

ходить на рыбалку и охоту;

веселиться и устраивать застолья.

Народные приметы и поверья:

теплый вечер — значит и лето будет теплым;

если приснился усопший родственник, будет исцеление от болезни;

пасмурный и холодный день — ждите дождливое лето.

День ангела празднуют:

Александр, Максим, Григорий, Терентий, Федор, Яков.

Родились сегодня:

1847 год — Джозеф Пулитцер, американский журналист и издатель, основатель журналистской Пулитцеровской премии;

1977 год — Роберто Карлос, бразильский футболист, чемпион мира (2002).

Также в этот день:

1633 год — в Лондоне впервые в продуктовых магазинах появились бананы;

1710 год — Устав королевы Анны (акт парламента Великобритании) становится первым в истории документом, предоставляющим государственную охрану авторскому праву;

1833 год — впервые начинают производство спичек;

1849 год — американец Уолтер Хант получает патент на безопасную шпильку;

1912 год — лайнер "Титаник" отправляется в рейс из порта Саутгемптон в Нью-Йорк, который окажется трагическим;

1925 год — первая публикация роман Скотта Фицджеральда "Великий Гэтсби";

1970 год — Пол Маккартни заявляет о выходе из группы "Битлз", что означало ее распад;

1972 год — подписывают Конвенцию о запрещении биологического оружия;

2019 год – впервые в истории ученые делают фото сверхмассивной черной дыры в центре галактики Messier 87 (M87).