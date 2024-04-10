10 квітня 2024 року: мучеників Максима, Олександра, Феодора та інших — що сьогодні не можна робити

Цього дня не можна прибирати вдома і ходити на риболовлю та полювання. Якщо сьогодні теплий вечір — значить і літо буде теплим.

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Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять мучеників Терентія, Африкана, Максима, Помпія, Зинона, Олександра, Феодора і 33 інших. Вони жили в III столітті в Африці і померли за свою віру в Христа. Тоді відбувалися жорстокі гоніння за християнами, і багато хто відрікався від Господа під страхом страшних мук. Але 40 осіб не відмовилися від своєї віри, за що були піддані тортурам, під час яких вони так молилися, що їхні молитви змогли зруйнувати язичницький храм.

Що не можна робити 10 квітня:

прибирати вдома;

ходити на риболовлю та полювання;

веселитися і влаштовувати застілля.

Народні прикмети та повір'я:

теплий вечір — значить і літо буде теплим;

якщо приснився покійний родич, буде зцілення від хвороби;

похмурий і холодний день — чекайте на дощове літо.

День ангела святкують:

Олександр, Максим, Григорій, Терентій, Федір, Яків.

Народилися сьогодні:

1847 рік — Джозеф Пулітцер, американський журналіст і видавець, засновник журналістської Пулітцерівської премії;

1977 рік — Роберто Карлос, бразильський футболіст, чемпіон світу (2002).

Також цього дня:

1633 рік — у Лондоні вперше в продуктових магазинах з'явилися банани;

1710 рік — Статут королеви Анни (акт парламенту Великої Британії) стає першим в історії документом, що надає державну охорону авторському праву;

1833 рік — уперше починають виробництво сірників;

1849 рік — американець Волтер Гант отримує патент на безпечну шпильку;

1912 рік — лайнер "Титанік" вирушає в рейс із порту Саутгемптон до Нью-Йорка, який виявиться трагічним;

1925 рік — перша публікація роман Скотта Фіцджеральда "Великий Гетсбі";

1970 рік — Пол Маккартні заявляє про вихід із гурту "Бітлз", що означало його розпад;

1972 рік — підписують Конвенцію про заборону біологічної зброї;

2019 рік — уперше в історії вчені роблять фото надмасивної чорної діри в центрі галактики Messier 87 (M87).