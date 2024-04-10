Арнольд Шварценеггер показал свою прогулку с домашней свинкой (видео)

На покупку домашней свинки актера вдохновил коллега Джордж Клуни. Кроме Шнелли, у актера также есть ослик и другие животные.

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76-летний американский актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер, который недавно перенес очередную операцию на сердце, выздоравливает в своем доме в Калифорнии и даже показал, как прогуливается по двору со своей любимой домашней свинкой Шнелли. Соответствующие кадры он опубликовал в Instagram.

"Нет ничего лучше утренней прогулки с моим Шнелли! Присоединяйтесь ко мне в моем вызове — подпишитесь на рассылку новостей и постарайтесь увеличить среднее количество шагов за день на 1000 шагов", – говорится в подписи к видео.

На записи свинка идет за актером и все время хрюкает.

"Похоже, Шнелли делает кардио!! @schwarzenegger", — прокомментировал один из пользователей.

Когда в апреле 2023 года бывший губернатор Калифорнии объявил, что завел Шнелли, журналисты тут же выяснили, что "шнелль" по-немецки означает "быстрый". Вполне возможно, что такой кличкой Арни подчеркнул главное качество своего питомца.

Шварценеггер признался, что именно его коллега по фильму "Бэтмен и Робин" Джордж Клуни пробудил в нем интерес к свиньям во время продвижения своего фильма "Саботаж" 2014 года:

"Мне всегда нравилось, что он увлекался свиньями. У него есть маленькая свинья, которую он берет с собой повсюду. Поэтому я сразу после этого купил свинью".

Шварценеггер продолжает восстанавливаться после имплантации кардиостимулятора 18 марта. До этого он перенес три операции на открытом сердце.

"Мне сделали операцию в понедельник, а к пятнице я уже был на большом экологическом мероприятии вместе со своей подругой и коллегой по фитнесу Джейн Фондой. Никто бы никогда не подумал, что я начал неделю с операции", – рассказывала знаменитость. Он также поблагодарил "всю команду Кливлендской клиники" за "потрясающую помощь", которую они оказали.

В 1997 году Шварценеггеру сделали две операции по замене легочного и аортального клапана. Оба были заменены в 2018 и 2020 годах. По словам Арнольда, рубцовая ткань после последней операции вызвала нерегулярное сердцебиение, за которым было приказано следить.

Ранее Фокус писал, что Шварценеггер рассказал о своей возлюбленной, с которой встречается более 10 лет.