Арнольд Шварценеггер показав свою прогулянку з домашньою свинкою (відео)

На купівлю домашньої свинки актора надихнув колега Джордж Клуні. Крім Шнеллі, в актора також є ослик та інші тварини.

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76-річний американський актор і колишній губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер, який нещодавно переніс чергову операцію на серці, одужує у своєму будинку в Каліфорнії та навіть показав, як прогулюється двором зі своєю улюбленою домашньою свинкою Шнеллі. Відповідні кадри він опублікував в Instagram.

"Немає нічого кращого за ранкову прогулянку з моїм Шнеллі! Приєднуйтесь до мене в моєму виклику — підпишіться на розсилку новин і постарайтеся збільшити середню кількість кроків за день на 1000 кроків", — йдеться у підписі до відео.

На записі свинка йде за актором і весь час хрюкає.

"Схоже, Шнеллі робить кардіо!!! @schwarzenegger", — прокоментував один із користувачів.

Коли у квітні 2023 року колишній губернатор Каліфорнії оголосив, що завів Шнеллі, журналісти одразу ж з'ясували, що "шнелль" німецькою означає "швидкий". Цілком можливо, що такою кличкою Арні підкреслив головну якість свого вихованця.

Шварценеггер зізнався, що саме його колега по фільму "Бетмен і Робін" Джордж Клуні пробудив у ньому інтерес до свиней під час просування свого фільму "Саботаж" 2014 року:

"Мені завжди подобалося, що він захоплювався свинями. У нього є маленька свиня, яку він бере з собою всюди. Тому я одразу після цього купив свиню".

Шварценеггер продовжує відновлюватися після імплантації кардіостимулятора 18 березня. До цього він переніс три операції на відкритому серці.

"Мені зробили операцію в понеділок, а до п'ятниці я вже був на великому екологічному заході разом зі своєю подругою і колегою з фітнесу Джейн Фондою. Ніхто б ніколи не подумав, що я почав тиждень з операції", — розповідала знаменитість. Він також подякував "всій команді Клівлендської клініки" за "приголомшливу допомогу", яку вони надали.

У 1997 році Шварценеггеру зробили дві операції із заміни легеневого й аортального клапана. Обидва були замінені у 2018 і 2020 роках. За словами Арнольда, рубцева тканина після останньої операції спричинила нерегулярне серцебиття, за яким було наказано стежити.

Раніше Фокус писав, що Шварценеггер розповів про свою кохану, з якою зустрічається понад 10 років.