Топ-10 милых моментов между королем Чарльзом III и королевой Камиллой

Монаршая пара вместе уже десятки лет. Они поженились в 2005 году, а в 2023 были официально коронованы в Вестминстерском аббатстве.

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В честь 19-й годовщины свадьбы короля Великобритании Чарльза III и королевы Камиллы Фокус вспоминает их самые трогательные моменты вместе на публике.

Монаршая пара поженилась 9 апреля 2005 года. Так называемую гранатовую свадьбу суверен с женой отметили приватно. Старший сын покойной королевы Елизаветы II и его возлюбленная редко демонстрируют чувства на публике, однако за десятки лет отношений несколько трогательных моментов все же попали в объективы фотографов. От держаний за руки до поцелуев во время игры в поло Чарльз III и Камилла Паркер-Боулз демонстрировали глубокую привязанность друг к другу.

Первый публичный поцелуй

Признавшись в романе во время брака с принцессой Дианой, тогда еще принц Чарльз годами хранил свои отношения с Камиллой в тайне. Один из первых случаев, когда публика увидела, как пара проявляет привязанность, произошел в 2001 году, когда Камилла, которая была покровительницей Национального общества остеопороза, поприветствовала возлюбленного на мероприятии в Сомерсет-Хаусе поцелуем в щеку.

Тогда будущая жена будущего монарха была одета в лавандовое платье. Тем временем принц Чарльз появился на публике в деловом костюме.

Король Чарльз III и королева Камилла Фото: Getty Images

День свадьбы

Супруги, об отношениях которых было известно задолго до официальной церемонии, избегали традиционного поцелуя в день свадьбы, однако королевская пара все равно выглядела трогательно, держась за руки, когда они выходили с церемонии в Виндзорской ратуше в 2005 году.

Король Чарльз III и королева Камилла в день своей свадьбы Фото: Getty Images

Поцелуй во время матча по поло

Также в 2005 году первенца королевы Елизаветы II и Камиллу Паркер-Боулз заметили во время праздничного поцелуя после того, как принц Чарльз выиграл матч по поло в Сайренсестере.

Король Чарльз III и королева Камилла Фото: Getty Images

Оставляя отпечатки ног

Можно сказать, что Чарльз и Камилла держали друг друга, чтобы сохранить равновесие, оставляя отпечатки своих ног на горе Святого Михаила, но можно и подумать, что таким образом пара проявила свои чувства друг к другу.

Король Чарльз III и королева Камилла Фото: Getty Images

Внимательный муж

Приверженность проявляется в разных формах: например, король Чарльз доказал это, когда заботливо помог своей жене закрепить ее защитную маску для лица во время Royal Ascot в 2021 году, когда в мире распространялась пандемия коронавируса.

Король Чарльз III и королева Камилла Фото: Getty Images

Королевский джентльмен

Британский монарх якобы не замечал камер, когда помогал возлюбленной высаживаться с корабля HMS Illustrious в Портсмуте в 2014 году. Чарльз бережно держал Камиллу за руку.

Король Чарльз III и королева Камилла Фото: Getty Images

Монарший смех

Сын Елизаветы II и его жена весело хихикали во время визита в Бромхэм в 2007 году.

Король Чарльз III и королева Камилла Фото: Getty Images

Романтическая прогулка

Пара наслаждалась прогулкой по Ботаническому саду в Рио-де-Жанейро в 2009 году. Для выхода будущая королева выбрала нежное светлое платье. Тем временем Чарльз появился в Бразилии в сером деловом костюме с галстуком.

Король Чарльз III и королева Камилла Фото: Getty Images

Свадьба принца Гарри и Меган Маркл

Король Чарльз III был примером джентльмена, когда он выполнял свои обязанности на свадьбе своего младшего сына принца Гарри и Меган Маркл в 2018 году, предлагая руку не только Камилле, но и матери Меган Дории Регланд.

Король Чарльз III и королева Камилла с матерью Меган Маркл Фото: Getty Images

Поддерживая друг друга

Сын покойной королевы Елизаветы II с женой посетили церемонию почтения памяти матери Чарльза, когда они наблюдали за цветами возле Букингемского дворца в сентябре 2022 года.

Король Чарльз III и королева Камилла Фото: Getty Images

Ранее бывший дворецкий короля Грант Гаррольд рассказывал, что Чарльз и Камилла устроят частное празднование 19-й годовщины свадьбы.

"Я не сомневаюсь, что они будут вместе на это событие, и я уверен, что за закрытыми дверями они, вероятно, устроят романтический ужин только вдвоем", — сказал Гаррольд.

Король Чарльз ІІІ и королева Камилла в день коронации Фото: Getty

Напомним, больного короля Чарльза ІІІ заметили на публике.

Также Фокус писал об отношениях короля Чарльза ІІІ и его невестки Кейт Миддлтон.