11 апреля 2024 года: Антипа Пергамского — что сегодня нельзя делать

Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь чтит память мученика Антипа Пергамского. Он был учеником Иоанна Богослова и епископом Пергамской церкви. Когда-то Антип отказался предавать свою веру в Христа, за что был кинут в храм Артемиды внутрь раскаленного вола из меди. На место его захоронения приходили люди для исцеления.

Что нельзя делать 11 апреля:

сажать овощи;

заниматься рукоделием;

пить хмельные напитки;

выносить мусор после полудня.

Народные приметы и поверья:

идет дождь – будет много грибов;

на реке еще остается лед – к холодному лету;

идет снег — плохая погода будет еще месяц;

зацвела ива – к потеплению;

небо красное утром – к дождливой весне.

День ангела празднуют:

Александр, Антип, Иван, Николай, Людмила, Петр, Яков.

Родились сегодня:

1755 год — Джеймс Паркинсон, английский химик, геолог и врач, описавший "дрожательный паралич", который ныне называют болезнью Паркинсона.

1913 год – Владимир Хоткевич, украинский ученый-физик, специалист в области физики низких температур, педагог, профессор;

1997 год — Melovin, украинский певец, музыкант и композитор.

Также в этот день:

1909 год — основан город Тель-Авив;

1945 год — третья армия США освобождает нацистский концлагерь Бухенвальд, контроль над которым уже захватили восставшие к тому времени заключенные;

1963 год — The Beatles выпустили сингл From Me to You, который стал их первой песней, занявшей первое место в английском хит-параде.