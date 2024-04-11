11 апреля 2024 года: Антипа Пергамского — что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя сажать овощи и заниматься рукоделием. Небо красное утром – к дождливой весне.
Что случилось в этот день?
Сегодня православная церковь чтит память мученика Антипа Пергамского. Он был учеником Иоанна Богослова и епископом Пергамской церкви. Когда-то Антип отказался предавать свою веру в Христа, за что был кинут в храм Артемиды внутрь раскаленного вола из меди. На место его захоронения приходили люди для исцеления.
Что нельзя делать 11 апреля:
- сажать овощи;
- заниматься рукоделием;
- пить хмельные напитки;
- выносить мусор после полудня.
Народные приметы и поверья:
- идет дождь – будет много грибов;
- на реке еще остается лед – к холодному лету;
- идет снег — плохая погода будет еще месяц;
- зацвела ива – к потеплению;
- небо красное утром – к дождливой весне.
День ангела празднуют:
Александр, Антип, Иван, Николай, Людмила, Петр, Яков.
Родились сегодня:
1755 год — Джеймс Паркинсон, английский химик, геолог и врач, описавший "дрожательный паралич", который ныне называют болезнью Паркинсона.
1913 год – Владимир Хоткевич, украинский ученый-физик, специалист в области физики низких температур, педагог, профессор;
1997 год — Melovin, украинский певец, музыкант и композитор.
Также в этот день:
1909 год — основан город Тель-Авив;
1945 год — третья армия США освобождает нацистский концлагерь Бухенвальд, контроль над которым уже захватили восставшие к тому времени заключенные;
1963 год — The Beatles выпустили сингл From Me to You, который стал их первой песней, занявшей первое место в английском хит-параде.