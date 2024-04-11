Лилия Подкопаева призналась, почему исчезла из соцсетей

Спортсменка считает, что использовать соцсети для демонстрации личной жизни во время войны неэтично. Лилия Подкопаева сейчас использует профили в социальных сетях для того, чтобы рассказать мировому сообщество больше о российско-украинской войне.

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Олимпийская чемпионка и звезда спорта Лилия Подкопаева перестала активно вести свои профили в соцсетях из-за войны России с Украиной. Об этом спортсменка рассказала в интервью "Обозревателю".

Гимнастка объяснила, что с началом боевых действий в Украине не может себе позволить публиковать в соцсетях посты, которые касаются ее личной жизни. Подкопаева считает такой контент неэтичным. Профили в соцсетях олимпийская чемпионка, по ее словам, сейчас использует только для общественной активности, которая хоть как-то может помочь донести ситуацию в Украине до мирового сообщества.

"В то время, когда в Украине идет полномасштабная война и каждый день гибнут люди, происходят постоянные обстрелы жилых кварталов в Харькове и в Одессе, я считаю, что все публичные люди, имеющие широкую аудиторию, в первую очередь обязаны максимально освещать события. Я использую свои социальные сети в первую очередь для того, чтобы активно участвовать в различных сборах и предоставлять возможность распространять информацию, что также важно для обороны Украины", — сказала Подкопаева.

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Звезда спорта также поделилась с журналистами тем, как вона изменила ее личную жизнь. Лилия Подкопаева призналась, что, проживая в США, испытывает острое чувство вины от того, что сейчас не находится вместе с другими своими соотечественниками в Украине. Кроме того она иногда сомневается в том, достаточно ли делает для своей страны.

"Когда ты далеко, то, во-первых, испытываешь чувство вины, что ты в полном объеме не можешь почувствовать боль украинцев, а во-вторых, что ты недостаточно много делаешь для того, чтобы эта война закончилась", — ответила гимнастка.

Напомним, ранее Лилия Подкопаева рассказала, как живет в США ее 18-летний сын Вадим. Приемный сын олимпийской чемпионки с отличными результатами окончил школу и теперь занимается поступлением в ВУЗ. При этом Вадим Нагорный старается лишний раз не упоминать о "звездной" маме, и старается всего в своей жизни добиваться самостоятельно.

Кроме того Лилия Подкопаева впервые призналась, поддерживает ли связь с кумой Ани Лорак. В частности, известно, что Ани Лорак (настоящее имя Каролина Куек) и Лилия Подкопаева были лучшими подругами, впоследствии певица даже стала крестной мамой для дочери гимнастки, которую, кстати, также назвали Каролина.