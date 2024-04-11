Лілія Подкопаєва зізналася, чому зникла із соцмереж

Спортсменка вважає, що використовувати соцмережі для демонстрації особистого життя під час війни неетично. Лілія Подкопаєва зараз використовує профілі в соціальних мережах для того, щоб розповісти світовій спільноті більше про російсько-українську війну.

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Олімпійська чемпіонка і зірка спорту Лілія Подкопаєва перестала активно вести свої профілі в соцмережах через війну Росії з Україною. Про це спортсменка розповіла в інтерв'ю "Обозревателю".

Гімнастка пояснила, що з початком бойових дій в Україні не може собі дозволити публікувати в соцмережах пости, які стосуються її особистого життя. Подкопаєва вважає такий контент неетичним. Профілі в соцмережах олімпійська чемпіонка, за її словами, зараз використовує тільки для громадської активності, яка хоч якось може допомогти донести ситуацію в Україні до світової спільноти.

"У той час, коли в Україні триває повномасштабна війна і щодня гинуть люди, відбуваються постійні обстріли житлових кварталів у Харкові та в Одесі, я вважаю, що всі публічні люди, які мають широку аудиторію, насамперед зобов'язані максимально висвітлювати події. Я використовую свої соціальні мережі насамперед для того, щоб брати активну участь у різних зборах і надавати можливість поширювати інформацію, що також важливо для оборони України", — сказала Подкопаєва.

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Зірка спорту також поділилася з журналістами тим, як вона змінила її особисте життя. Лілія Подкопаєва зізналася, що, проживаючи в США, відчуває гостре почуття провини від того, що зараз не перебуває разом з іншими своїми співвітчизниками в Україні. Крім того, вона іноді сумнівається в тому, чи достатньо робить для своєї країни.

"Коли ти далеко, то, по-перше, відчуваєш почуття провини, що ти в повному обсязі не можеш відчути біль українців, а по-друге, що ти недостатньо багато робиш для того, щоб ця війна закінчилася", — відповіла гімнастка.

Нагадаємо, раніше Лілія Подкопаєва розповіла, як живе в США її 18-річний син Вадим. Прийомний син олімпійської чемпіонки з відмінними результатами закінчив школу і тепер займається вступом до ВНЗ. Водночас Вадим Нагорний намагається зайвий раз не згадувати про "зоряну" маму, і намагається всього у своєму житті домагатися самостійно.

Крім того,, Лілія Подкопаєва вперше зізналася, чи підтримує зв'язок із кумою Ані Лорак. Зокрема, відомо, що Ані Лорак (справжнє ім'я Кароліна Куєк) та Лілія Подкопаєва були найкращими подругами, згодом співачка навіть стала хрещеною мамою для доньки гімнастки, яку, до речі, також назвали Кароліна.