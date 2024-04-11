Актриса Николь Ричи в облегающем платье пришла на шоу в Нью-Йорке (фото)

Знаменитость снялась в ремейке популярной комедии. Премьера фильма состоялась на прошлой неделе в Лос-Анджелесе.

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Американская актриса, певица и фотомодель Николь Ричи 10 апреля в рамках пресс-тура пришла на шоу Келли Кларксон в Нью-Йорке для продвижения нового фильма "Не говори маме, что няня умерла", сообщает Daily Mail.

42-летняя звезда надела облегающее платье темно-горчичного цвета длиной до щиколотки с длинными рукавами. Элегантное платье с драпировкой выгодно подчеркнуло ее стройную фигуру.

Актриса Николь Ричи Фото: Getty Images

Ричи завершил ансамбль черными солнцезащитными очками и коричневыми туфлями с острым носком на высоких каблуках. Из украшений на ней были серьги, несколько колец и ожерелье с золотым медальоном в форме сердца. Актриса распустила свои светлые волосы, которые мягкими волнами ниспадали ей на плечи.

Николь Ричи Фото: Getty Images

Она играет модного босса Роуз Линдси в грядущем ремейке мрачной комедии 1991 года "Не говори маме, что няня умерла".

"Я с самого первого дня была фанаткой "Не говори маме, что няня умерла"; возможность сыграть Роуз — это сбывшаяся мечта", — заявила актриса.

Премьера фильма состоялась на прошлой неделе в Лос-Анджелесе. Отец Николь Лайонел Ричи со своей подругой Лизой Париджи также пришли поддержать дочь на премьере, позируя вместе на красной дорожке. "Все пришли, вся семья пришла. Это было очень мило", — поделилась Николь Ричи.

Фильм "Не говори маме, что няня умерла" выйдет в прокат 12 апреля в кинотеатрах, а трансляция — 16 мая на Hulu.

Напомним, в октябре прошлого года Кэмерон Диас и Николь Ричи с мужьями посетили вечеринку. Семья весело провела время. На этом мероприятии их мужьями были ведущими.