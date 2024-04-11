Актриса Ніколь Річі в ефектній сукні прийшла на шоу в Нью-Йорку (фото)

Знаменитість знялася в римейку популярної комедії. Прем'єра фільму відбулася минулого тижня в Лос-Анджелесі.

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Американська акторка, співачка і фотомодель Ніколь Річі 10 квітня в рамках прес-туру прийшла на шоу Келлі Кларксон у Нью-Йорку для просування нового фільму "Не кажи мамі, що няня померла", повідомляє Daily Mail.

42-річна зірка одягла обтислу сукню темно-гірчичного кольору довжиною до щиколотки з довгими рукавами. Елегантна сукня з драпіруванням вигідно підкреслила її струнку фігуру.

Актриса Ніколь Річі Фото: Getty Images

Річі завершив ансамбль чорними сонцезахисними окулярами і коричневими туфлями з гострим носком на високих підборах. З прикрас на ній були сережки, кілька каблучок і намисто із золотим медальйоном у формі серця. Актриса розпустила своє світле волосся, яке м'якими хвилями спадало їй на плечі.

Ніколь Річі Фото: Getty Images

Вона грає модного боса Роуз Ліндсі в прийдешньому рімейку похмурої комедії 1991 року "Не кажи мамі, що няня померла".

"Я з найпершого дня була фанаткою "Не кажи мамі, що няня померла"; можливість зіграти Роуз — це мрія, що збулася", — заявила актриса.

Прем'єра фільму відбулася минулого тижня в Лос-Анджелесі. Батько Ніколь Лайонел Річі зі своєю подругою Лізою Паріджі також прийшли підтримати доньку на прем'єрі, позуючи разом на червоній доріжці. "Усі прийшли, вся сім'я прийшла. Це було дуже мило", — поділилася Ніколь Річі.

Фільм "Не кажи мамі, що няня померла" вийде в прокат 12 квітня в кінотеатрах, а трансляція — 16 травня на Hulu.

Нагадаємо, у жовтні минулого року Кемерон Діас і Ніколь Річі з чоловіками відвідали вечірку. Сім'я весело провела час. На цьому заході їхні чоловіки були ведучими.