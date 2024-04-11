Кортни Кокс заметили на редком свидании с бойфрендом (фото)

Об отношениях пары известно еще с 2013 года. Впрочем, они довольно не публичные.

Related video

59-летнюю американскую актрису Кортни Кокс заметили на редком свидании с 47-летним Джонни Макдейдом. Об этом пишет Daily Mail.

Звездная пара наслаждалась ужином в ресторане Nobu в Малибу. Кортни и ее давний партнер были замечены, когда покидали заведение после вечернего романтического свидания.

Для выхода звезда культового сериала "Друзья" выбрала сине-белую шелковую рубашку в горошек, которую она заправила в джинсы. Свой весенний ансамбль Кокс сочетала с парой черных сапог на каблуках и маленькой черной сумкой через плечо.

Спутник актрисы продемонстрировал темно-зеленую футболку и черный бомбер. Певец соединил образ с черными джинсами и кроссовками.

Кортни Кокс и Джонни Макдейд

Пара вместе с 2013 года. Впоследствии они объявили о помолвке, однако через некоторое время разорвали ее, оставшись вместе.

Ранее Кортни Кокс была замужем за актером Дэвидом Аркеттом с 1999 по 2010 год. У них есть общая 19-летняя дочь Коко.

Кортни Кокс с дочерью Фото: Getty Images

Ранее звезда "Друзей" говорила с People о перспективе выйти замуж за музыканта. Она отметила: "Я не знаю. Я точно не против. Я просто не думаю об этом".

Напомним, Кортни Кокс поздравила свою лучшую подругу Дженнифер Энистон с днем рождения.

Также Фокус писал о реакции Кортни Кокс на смерть коллеги Мэттью Перри.