Кортні Кокс помітили на рідкісному побаченні з бойфрендом (фото)

Про стосунки пари відомо ще з 2013 року. Втім, вони є доволі не публічними.

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59-річну американську акторку Кортні Кокс помітили на рідкісному побаченні із 47-річним Джонні Макдейдом. Про це пише Daily Mail.

Зіркова пара насолоджувалася вечерею в ресторані Nobu в Малібу. Кортні та її давній партнер були помічені, коли залишали заклад після вечірнього романтичного побачення.

Для виходу зірка культового серіалу "Друзі" обрала синьо-білу шовкову сорочку в горошок, яку вона заправила в джинси. Свій весняний ансамбль Кокс поєднала з парою чорних чобіт на підборах і маленькою чорною сумкою через плече.

Супутник акторки продемонстрував темно-зелену футболку та чорний бомбер. Співак поєднав образ з чорними джинсами та кросівками.

Кортні Кокс та Джонні Макдейд

Пара разом з 2013 року. Згодом вони оголосили про заручини, проте через певний час розірвали їх, залишившись разом.

Раніше Кортні Кокс була одружена з актором Девідом Аркеттом з 1999 по 2010 рік. У них є спільна 19-річна дочка Коко.

Кортні Кокс з донькою Фото: Getty Images

Раніше зірка "Друзів" говорила з People про перспективу вийти заміж за музиканта. Вона зазначила: "Я не знаю. Я точно не проти. Я просто не думаю про це".

Нагадаємо, Кортні Кокс привітала свою найкращу подругу Дженніфер Еністон з днем народження.

Також Фокус писав про реакцію Кортні Кокс на смерть колеги Меттью Перрі.