Точеные скулы: 6 советов, которые помогут похудеть в лице

Пухленькие щечки и второй подбородок первыми предательски выдают лишние килограммы, набранные за зиму. Но не стоит отчаиваться, эксперты поделились советами, которые помогут вам похудеть в лице и выглядеть моложе.

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Форма нашего лица может измениться из-за таких факторов, как аллергия, долгое пребывание на солнце, воспаление, проблемы с щитовидной железой и даже задержка воды. Стоит решить эти проблемы, если вы полны решимости добиться более стройного профиля, но самый эффективный способ похудеть на лице — это похудеть в целом. О самых эффективных методах пишет Fit&Well.

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Сократите потребление соли

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"Рацион с высоким содержанием соли заставляют организм удерживать воду", — говорит специалист по женскому здоровью, доктор Хана Патель. "Задержка воды вызывает отеки и отечность в различных частях тела, включая лицо. Это может создать иллюзию избытка жира на лице".

Доктор Патель рекомендует людям, чувствительным к задержке жидкости, избегать продуктов с высоким содержанием соли, включая обработанные пищевые продукты. Старайтесь употреблять не более 2000 миллиграммов натрия в день.

Пейте достаточно воды

Когда вы пьете недостаточно воды, организм фактически цепляется за лишнюю жидкость, чтобы уберечь вас от обезвоживания. Некоторая часть задержанной воды может остаться на лице, придавая ему опухший вид.

"Получать достаточное количество H2O очень важно", — говорит диетолог Моник Ришар. "Старайтесь выпивать 8–10 стаканов воды в день, но необходимое вам количество будет варьироваться в зависимости от вашей активности, текущего состояния здоровья, веса и целей".

Уменьшите потребление алкоголя

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Алкоголь – еще один виновник одутловатого лица и увеличения веса. "Чрезмерное употребление алкоголя может вызвать обезвоживание, которое может побудить организм удерживать воду", — говорит доктор Патель. "В некоторых случаях это может привести к задержке воды на лице, из-за чего лицо может выглядеть раздутым и опухшим".

В дополнение к этому, алкоголь может быть довольно калорийным и он не содержит никаких полезных питательных веществ для нашего организма. Высокое содержание калорий может привести к увеличению веса, поэтому Патель советует людям, желающим похудеть, подумать о сокращении потребления алкоголя.

Контролируйте уровень стресса

Когда мы испытываем стресс, организм думает, что мы в опасности, и вырабатывает больше гормона кортизола – что, в свою очередь, стимулирует жировой и углеводный обмен, создавая прилив энергии, на случай, если она нужна, чтобы избежать предполагаемой угрозы.

Хотя это полезная тактика выживания, этот процесс также увеличивает аппетит и тягу к сладкой, жирной и соленой пище, показало исследование, опубликованное в журнале Psychoneuroendocrinology. Переедание и другие нездоровые привычки, связанные со стрессом, могут привести к увеличению веса.

Высыпайтесь

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Как и стресс, недостаток сна может привести к увеличению веса. Систематический обзор, опубликованный в журнале "Ожирение", показал, что когда люди недосыпают, они потребляют значительно больше калорий.

"Недостаток сна влияет на уровень определенных гормонов, которые вызывают чувство голода и сытости. В частности, недостаток сна повышает уровень гормона грелина, который стимулирует аппетит, и снижает уровень гормона лептина, который сообщает организму, что он сыт. В результате человек, страдающий бессонницей, может есть больше и переходить на более калорийную пищу", — говорит доктор Патель.

Контролируйте количество калорий

Если у вас круглое лицо из-за избыточного веса, самый простой способ похудеть — это сбросить жир со всего тела. Вы можете сделать это, соблюдая дефицит калорий, то есть потребляя меньше калорий, чем нужно, или сжигая больше калорий, чем тратите.

"Убедитесь, что вы получаете достаточно белка, витаминов С и Е, полезных жиров и сложных углеводов — питательных веществ, которые могут помочь уменьшить вздутие живота, контролировать вес и поддерживать функции организма", — отмечает диетолог Моник Ришар.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.