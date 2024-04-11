Точені вилиці: 6 порад, які допоможуть схуднути в обличчі

Пухкенькі щічки і друге підборіддя першими зрадницьки видають зайві кілограми, набрані за зиму. Але не варто впадати у відчай, експерти поділилися порадами, які допоможуть вам схуднути в обличчі та мати молодший вигляд.

Related video

Форма нашого обличчя може змінитися через такі чинники, як алергія, тривале перебування на сонці, запалення, проблеми зі щитовидною залозою і навіть затримка води. Варто вирішити ці проблеми, якщо ви сповнені рішучості домогтися стрункішого профілю, але найефективніший спосіб схуднути на обличчі — це схуднути в цілому. Про найефективніші методи пише Fit&Well.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найцікавіші новини зі світу шоу-бізнесу та світського життя!

Скоротіть споживання солі

Фото: Getty Images

"Раціон з високим вмістом солі змушують організм утримувати воду", — каже фахівець з жіночого здоров'я, доктор Хана Патель. "Затримка води спричиняє набряки і набряклість у різних частинах тіла, включно з обличчям. Це може створити ілюзію надлишку жиру на обличчі".

Доктор Патель рекомендує людям, чутливим до затримки рідини, уникати продуктів із високим вмістом солі, включно з обробленими харчовими продуктами. Намагайтеся вживати не більше 2000 міліграмів натрію на день.

Пийте достатньо води

Коли ви п'єте недостатньо води, організм фактично чіпляється за зайву рідину, щоб уберегти вас від зневоднення. Деяка частина затриманої води може залишитися на обличчі, надаючи йому опухлого вигляду.

"Отримувати достатню кількість H2O дуже важливо", — каже дієтологиня Монік Рішар. "Намагайтеся випивати 8-10 склянок води на день, але необхідна вам кількість варіюватиметься залежно від вашої активності, поточного стану здоров'я, ваги та цілей".

Зменшіть споживання алкоголю

Фото: Getty Images

Алкоголь — ще один винуватець одутлого обличчя і збільшення ваги. "Надмірне вживання алкоголю може викликати зневоднення, яке може спонукати організм утримувати воду", — каже доктор Патель. "У деяких випадках це може призвести до затримки води на обличчі, через що обличчя може виглядати роздутим і опухлим".

На додаток до цього, алкоголь може бути досить калорійним і він не містить жодних корисних поживних речовин для нашого організму. Високий вміст калорій може призвести до збільшення ваги, тому Патель радить людям, які бажають схуднути, подумати про скорочення споживання алкоголю.

Контролюйте рівень стресу

Коли ми відчуваємо стрес, організм думає, що ми в небезпеці, і виробляє більше гормону кортизолу — що, зі свого боку, стимулює жировий і вуглеводний обмін, створюючи приплив енергії, на випадок, якщо вона потрібна, щоб уникнути передбачуваної загрози.

Хоча це корисна тактика виживання, цей процес також збільшує апетит і тягу до солодкої, жирної та солоної їжі, показало дослідження, опубліковане в журналі Psychoneuroendocrinology. Переїдання та інші нездорові звички, пов'язані зі стресом, можуть призвести до збільшення ваги.

Висипайтеся

Фото: Freepik

Як і стрес, нестача сну може призвести до збільшення ваги. Систематичний огляд, опублікований у журналі "Ожиріння", показав, що коли люди недосипають, вони споживають значно більше калорій.

"Нестача сну впливає на рівень певних гормонів, які спричиняють відчуття голоду та ситості. Зокрема, нестача сну підвищує рівень гормону греліну, який стимулює апетит, і знижує рівень гормону лептину, який повідомляє організму, що він ситий. У результаті людина, яка страждає на безсоння, може їсти більше і переходити на більш калорійну їжу", — говорить доктор Патель.

Контролюйте кількість калорій

Якщо у вас кругле обличчя через надмірну вагу, найпростіший спосіб схуднути — це скинути жир з усього тіла. Ви можете зробити це, дотримуючись дефіциту калорій, тобто споживаючи менше калорій, ніж потрібно, або спалюючи більше калорій, ніж витрачаєте.

"Переконайтеся, що ви отримуєте достатньо білка, вітамінів С і Е, корисних жирів і складних вуглеводів — поживних речовин, які можуть допомогти зменшити здуття живота, контролювати вагу і підтримувати функції організму", — зазначає дієтологиня Монік Рішар.

Нагадаємо, 8 способів швидко й ефективно позбутися мішків під очима.

Раніше Фокус писав про те, як швидко позбутися набряклості на обличчі.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.