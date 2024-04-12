"Ты всегда в моем сердце": Виталий Козловский показал архивное фото с покойным отцом (фото)

Виталий Козловский написал обращение к покойному отцу, который умер 3 года назад. В нем он поздравил его с Днем рождения.

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Виталий Козловский в день рождения своего отца, который умер 3 года назад, поздравил его с 77-летием. Сообщение с архивными фото певец опубликовал у себя на странице в инстаграм.

Виталий Козловский показал фото на котором он вместе с отцом держит в руках праздничный торт с цифрой 74. Именно этот день рождения стал последним для Виталия Сергеевича Козловского.

"Папа. Сегодня тебе 77! Все, что ты желал, все осуществилось.... Люблю тебя! Ты всегда в моем сердце, мой ангел. А теперь я тебя вижу в своем сыночке", — написал певец.

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Виталий Козловский о смерти отца

В интервью с Раминой Эсхакзай Виталий Козловский рассказал, что мужчина имел вредную привычку, много курил. Именно из-за этого у него возникли проблемы с легкими. Проблемы начались еще в 2012 году.

Последние два года жизни Виталия Сергеевича певец проживал вместе с ним. Он перевез отца из Львова в столицу. Виталий Козловский неоднократно рассказывал, что потеря отца для него была очень болезненной и он тяжело ее перенес.

1:24:06 — о смерти отца

В этом же интервью с Раминой Эсхакзай, Виталий Козловский вспомнил, что он плакал за отца лишь раз, когда увидел его в реанимации с трубками в носу. Тогда певец понял, что впервые в жизни он не может ни чем ему помочь.

Кроме этого, Козловский признался, что целый год на заставке его телефона было фото покойного отца, которое он не мог убрать.

"Год времени у меня в телефоне был папа на заставке. И через год, я понял, что я его не могу от себя отпустить. Я эту заставку сменил, но я к смерти начал относиться по другому. Я перестал бояться смерти после смерти папы. Я раньше боялся смерти, чтобы я умер, я боюсь. Сейчас я возможно боюсь умереть, потому что мне есть для кого жить. Смерть папы меня немножко перепрограммировала", — сказал певец.

Напомним, ранее мы писали, что 25 февраля 2024 года Виталий Козловский впервые стал отцом . Уже впоследствии он показал первые фото сына, которого назвали Оскаром.