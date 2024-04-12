"Ти завжди в моєму серці": Віталій Козловський показав архівне фото з покійним батьком (фото)

Віталій Козловський написав звернення до покійного батька, який помер 3 роки тому. У ньому він привітав його з Днем народження.

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Віталій Козловський у день народження свого батька, який помер 3 роки тому, привітав його з 77-річчям. Допис з архівними фото співак опублікував у себе на сторінці в інстаграм.

Віталій Козловський показав фото на якому він разом з батьком тримає в руках святковий торт з цифрою 74. Саме цей день народження став останнім для Віталія Сергійовича Козловського.

"Тато. Сьогодні тобі 77! Все, що ти бажав, все здійснилося…. Люблю тебе! Ти завжди в моєму серці, мій янголе. А тепер я тебе бачу у своєму синочку", — написав співак.

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Віталій Козловський про смерть батька

В інтервʼю з Раміною Есхакзай Віталій Козловський розповів, що чоловік мав шкідливу звичку, багато курив. Саме через це у нього виникли проблеми з легенями. Проблеми почалися ще у 2012 році.

Останні два роки життя Віталія Сергійовича співак проживав разом з ним. Він перевіз батька зі Львова до столиці. Віталій Козловський неодноразово розповідав, що втрата батька для нього була дуже болючою і він важко її переніс.

1:24:06 - про смерть батька

У цьому ж інтерв’ю з Раміною Есхакзай, Віталій Козловський згадав, що він плакав за батька лише раз, коли побачив його в реанімації з трубками в носі. Тоді співак зрозумів, що вперше в житті він не може ні чим йому допомогти.

Крім цього, Козловський зізнався, що цілий рік на заставці його телефону було фото покійного батька,яке він не міг прибрати.

"Рік часу в мене в телефоні був тато на заставці. І через рік, я зрозумів, що я його не можу від себе відпустити. Я цю заставку змінив, але я до смерті почав ставитися по іншому. Я перестав боятися смерті після смерті тата. Я раніше боявся смерті, щоб я помер, я боюся. Зараз я можливо боюся померти, тому що мені є для кого жити. Смерть тата мене трішки перепрограмувала", — сказав співак.

Нагадаємо, раніше ми писали, що 25 лютого 2024 року Віталій Козловський вперше став батьком. Вже згодом він показав перші фото сина, якого назвали Оскаром.