Очень много бриллиантов: самые интересные украшения королевы Камиллы

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В апреле король Чарльз и его супруга будут отмечать 19-ю годовщину свадьбы. И за это время Камилла демонстрировала немало роскошных украшений.

Чарльз и Камилла поженились 9 апреля 2005 года в Виндзоре. И за это время Камилла стала из миссис Паркер-Боулз герцогиней Корнуолльской, а потом и королевой. И получила доступ к одной из самых важных и эксклюзивных коллекций ювелирных изделий в мире. Про самые интересные украшения королевы Великобритании пишет Daily Mail.

Королева-консорт получила свадебные подарки, в том числе несколько выдающихся драгоценностей от королевской семьи Саудовской Аравии, а также множество личных вещей от своего мужа, многие из которых имели сентиментальный смысл.

Королева Камилла жемчужные колье с эффектными застежками

Некоторые из ее украшений когда-то принадлежали ее прабабушке Алисе Кеппел, любовнице Эдуарда VII, прапрадеда короля Чарльза, — эти вещи, король Чарльз с удовольствием находил и покупал для своей жены с первых дней их возобновления отношений. Камилла всегда чувствовала особую связь к своей прабабушке, которая была одной из самых ярких светских львиц своего времени.

Говорят, что когда юная Камилла Шанд впервые встретила принца Чарльза, благодаря их общей знакомой Люсией Санта-Крус, она пошутила по поводу ярких, хотя и несколько сомнительных связей между их семьями.

Тиара Кеппел с рубинами и бриллиантами, подаренная миссис Кеппел королем Эдвардом в начале 1900-х годов, является одним из таких подарков.

Тиара Кеппел с синтетическими рубинами

Тиара напоминала экземпляр, созданный в то же время Фаберже. Она изготовлена из золота и платины и украшена завитками бриллиантового паве, а также 14 синтетическими рубинами овальной и грушевидной формы.

Это может показаться странным – король дарит синтетику – но эти "рубины" были очень модны в то время, будучи окончательно усовершенствованными Огюстом Вернеем к Всемирной выставке в Париже в 1900 году. Они пользовались большим спросом.

Сочетание рубинов и бриллиантов символизирует вечную любовь, что делает это изделие особенно подходящим подарком от принца Уэльского, каким он был тогда. С тех пор тиара превратилась в ожерелье.

Есть в коллекции Камиллы еще одна тиара семейства Кеппел — великолепное бриллиантовое украшение, найденное запертым в сейфе у лондонского ювелира. Купленная Чарльзом для Камиллы, тиара впоследствии превратилась в эффектное ожерелье и серьги.

Тиара Кеппел, превращенная в колье

Как и многие другие английские королевы до нее, королева Камилла неравнодушна к жемчужным ожерельям и носит их с различными застежками, многие из которых были куплены для нее ее мужем.

Пожалуй, самой сказочной из них является огромная георгианская брошь с розовым топазом и бриллиантами 1830-х годов, которую королева носит в качестве застежки на роскошном жемчужном колье из пяти нитей.

Королева Камилла обожает бриллианты и жемчуга Фото: Getty Images

Огромный топаз окаймлен ореолом из маленьких бриллиантов старой шахтной огранки, а затем окружен ореолом из 26 крупных блестящих бриллиантов.

Брошь и прилагаемые к ней серьги были куплены на аукционе Sotheby's в 2000 году тогдашним принцем Чарльзом и подарены его будущей жене.

Королева Камилла также часто носит жемчужное ожерелье из трех нитей. Колье ранее принадлежало королеве-матери и Чарльз его унаследовал после ее смерти.

Королева Камилла обожает бриллианты и жемчуга

Камилла носила это украшение с бриллиантовой застежкой в ​​стиле ар-деко в самом начале их брака во время визита в Египет в 2006 году. И в Аскоте.

Королева Камилла обожает бриллианты и жемчуга Фото: Getty Images

На протяжении тысячелетий змеи олицетворяли вечную любовь. Принц Альберт, например, подарил королеве Виктории браслет в виде змеи.

У Камиллы есть гораздо более эффектная змея-ожерелье, украшенная бриллиантами и двумя маленькими рубинами вместо глаз. Считается, что его подарил Чарльз в 2001 году.

Колье-змея

Интересно, что по дизайну ожерелье ничем не отличается от колье, которое в подарок когда-то получила Алиса от своего коронованного возлюбленного.

Конечно, как и у большинства пар, обручальное кольцо — это самое ценное украшение, которое дарят и получают.

На этот раз принц Уэльский выбрал что-то от своей бабушки, королевы-матери. Это было кольцо с бриллиантом в стиле ар-деко, которое она получила в подарок при рождении матери Чарльза, королевы Елизаветы II.

Кольцо украшено бриллиантом изумрудной огранки весом 8 карат, и дополнено тремя бриллиантами огранки "багет".

Напомним, на Пасху королева Камилла в этом году надела особенную брошь с бриллиантами, сапфирами и изумрудами. Украшение изначально принадлежало королеве Марии Текской.

Впоследствии фамильную драгоценность унаследовала королева Елизавета II, но надевала ее крайне редко.