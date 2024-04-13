Дуже багато діамантів: найцікавіші прикраси королеви Камілли

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У квітні король Чарльз і його дружина відзначатимуть 19-ту річницю весілля. І за цей час Камілла демонструвала чимало розкішних прикрас.

Чарльз і Камілла одружилися 9 квітня 2005 року у Віндзорі. І за цей час Камілла стала з місіс Паркер-Боулз герцогинею Корнуолльською, а потім і королевою. І отримала доступ до однієї з найважливіших і ексклюзивних колекцій ювелірних виробів у світі. Про найцікавіші прикраси королеви Великої Британії пише Daily Mail.

Королева-консорт отримала весільні подарунки, зокрема кілька видатних коштовностей від королівської сім'ї Саудівської Аравії, а також безліч особистих речей від свого чоловіка, багато з яких мали сентиментальний сенс.

Королева Камілла перлинні кольє з ефектними застібками

Деякі з її прикрас колись належали її прабабусі Алісі Кеппел, коханці Едуарда VII, прапрадіда короля Чарльза, — ці речі король Чарльз із задоволенням знаходив і купував для своєї дружини з перших днів відновлення їхніх стосунків. Камілла завжди відчувала особливий зв'язок до своєї прабабусі, яка була однією з найяскравіших світських левиць свого часу.

Кажуть, що коли юна Камілла Шанд уперше зустріла принца Чарльза, завдяки їхній спільній знайомій Люсієй Санта-Крус, вона пожартувала щодо яскравих, хоча й дещо сумнівних зв'язків між їхніми сім'ями.

Тіара Кеппел з рубінами і діамантами, подарована місіс Кеппел королем Едвардом на початку 1900-х років, є одним з таких подарунків.

Тіара Кеппел із синтетичними рубінами

Тіара нагадувала екземпляр, створений у той самий час Фаберже. Вона виготовлена із золота і платини та прикрашена завитками діамантового паве, а також 14 синтетичними рубінами овальної і грушоподібної форми.

Це може здатися дивним — король дарує синтетику — але ці "рубіни" були дуже модними на той час, будучи остаточно вдосконаленими Огюстом Вернеєм до Всесвітньої виставки в Парижі 1900 року. Вони користувалися великим попитом.

Поєднання рубінів і діамантів символізує вічне кохання, що робить цей виріб особливо вдалим подарунком від принца Уельського, яким він був тоді. Відтоді тіара перетворилася на намисто.

Є в колекції Камілли ще одна тіара сімейства Кеппел — чудова діамантова прикраса, знайдена замкненою в сейфі у лондонського ювеліра. Куплена Чарльзом для Камілли, тіара згодом перетворилася на ефектне намисто і сережки.

Тіара Кеппел, перетворена на кольє

Як і багато інших англійських королев до неї, королева Камілла небайдужа до перлинних намист і носить їх з різними застібками, багато з яких купив для неї її чоловік.

Мабуть, найказковішою з них є величезна георгіанська брошка з рожевим топазом і діамантами 1830-х років, яку королева носить як застібку на розкішному перловому кольє з п'яти ниток.

Королева Камілла обожнює діаманти і перли Фото: Getty Images

Величезний топаз облямований ореолом з маленьких діамантів старого шахтного ограновування, а потім оточений ореолом з 26 великих блискучих діамантів.

Брошку і сережки, що додаються до неї, купив на аукціоні Sotheby's 2000 року тодішній принц Чарльз, а потім подарував його майбутній дружині.

Королева Камілла також часто носить перлове намисто з трьох ниток. Кольє раніше належало королеві-матері і Чарльз його успадкував після її смерті.

Королева Камілла обожнює діаманти і перли

Камілла носила цю прикрасу з діамантовою застібкою в стилі ар-деко на самому початку їхнього шлюбу під час візиту до Єгипту 2006 року. І в Аскоті.

Королева Камілла обожнює діаманти і перли Фото: Getty Images

Протягом тисячоліть змії уособлювали вічне кохання. Принц Альберт, наприклад, подарував королеві Вікторії браслет у вигляді змії.

У Камілли є набагато ефектніша змія-намисто, прикрашена діамантами і двома маленькими рубінами замість очей. Вважається, що його подарував Чарльз 2001 року.

Кольє-змія

Цікаво, що за дизайном намисто нічим не відрізняється від кольє, яке в подарунок колись отримала Аліса від свого коронованого коханого.

Звичайно, як і в більшості пар, обручка — це найцінніша прикраса, яку дарують і отримують.

Цього разу принц Уельський вибрав щось від своєї бабусі, королеви-матері. Це була каблучка з діамантом у стилі ар-деко, яку вона отримала в подарунок при народженні матері Чарльза, королеви Єлизавети II.

Каблучка прикрашена діамантом смарагдового ограновування вагою 8 карат, і доповнена трьома діамантами ограновування "багет".

Нагадаємо, на Великдень королева Камілла цього року одягла особливу брошку з діамантами, сапфірами і смарагдами. Прикраса спочатку належала королеві Марії Текській.

Згодом фамільну коштовність успадкувала королева Єлизавета II, але одягала її вкрай рідко.