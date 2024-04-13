13 апреля 2024 года: святой Фомаиды — что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя совершать крупные покупки и строить планы. Идет дождь – в начале мая будет также дождливо.
Что случилось в этот день?
Сегодня православная церковь чтит память святой Фомаиды Александрийской. Фомаида росла в христианской семье, в 15 лет она вышла замуж за рыбалку, но его отец соблазнился красотой девушки и начал склонять ее ко греху. За отказ Фомаида была убита мечом.
Что нельзя делать 13 апреля:
- совершать крупные покупки;
- строить планы;
- флиртовать с кем-то;
- снимать паутину в доме.
Народные приметы и поверья:
- идет дождь – в начале мая будет также дождливо;
- звездная ночь – к урожайному году;
- громко кричит кукушка – ждите тепло;
- на деревьях сидят вороны – будет теплая погода.
День ангела празднуют:
Артем, Фома.
Родились сегодня:
1887 год — Иван Кавалеридзе, украинский скульптор, кинорежиссер, драматург, сценарист, художник кино.
Также в этот день:
1923 год — в Лондоне открыли стадион Уэмбли;
1928 год — в Киеве состоялась премьера фильма Александра Довженко "Звенигора";
1986 год — Иоанн Павел II первым среди пап посетил синагогу;
2012 год — Верховная Рада приняла Уголовный процессуальный кодекс Украины;
2014 год — и.о. президента Украины Александр Турчинов объявил Антитеррористическую операцию на востоке.