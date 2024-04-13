13 апреля 2024 года: святой Фомаиды — что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя совершать крупные покупки и строить планы. Идет дождь – в начале мая будет также дождливо.

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Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь чтит память святой Фомаиды Александрийской. Фомаида росла в христианской семье, в 15 лет она вышла замуж за рыбалку, но его отец соблазнился красотой девушки и начал склонять ее ко греху. За отказ Фомаида была убита мечом.

Что нельзя делать 13 апреля:

совершать крупные покупки;

строить планы;

флиртовать с кем-то;

снимать паутину в доме.

Народные приметы и поверья:

идет дождь – в начале мая будет также дождливо;

звездная ночь – к урожайному году;

громко кричит кукушка – ждите тепло;

на деревьях сидят вороны – будет теплая погода.

День ангела празднуют:

Артем, Фома.

Родились сегодня:

1887 год — Иван Кавалеридзе, украинский скульптор, кинорежиссер, драматург, сценарист, художник кино.

Также в этот день:

1923 год — в Лондоне открыли стадион Уэмбли;

1928 год — в Киеве состоялась премьера фильма Александра Довженко "Звенигора";

1986 год — Иоанн Павел II первым среди пап посетил синагогу;

2012 год — Верховная Рада приняла Уголовный процессуальный кодекс Украины;

2014 год — и.о. президента Украины Александр Турчинов объявил Антитеррористическую операцию на востоке.