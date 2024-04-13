13 квітня 2024 року: святої Фомаїди — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна робити великі покупки та будувати плани. Йде дощ — на початку травня буде також дощитиме.

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Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святої Фомаїди Олександрійської. Фомаїда зростала в християнській родині, у 15 років вона вийшла заміж за рибалку, але його батько спокусився красою дівчини і почав схиляти її до гріха. За відмову Фомаїда була вбита мечем.

Що не можна робити 13 квітня:

здійснювати великі покупки;

будувати плани;

фліртувати з кимось;

знімати павутину в будинку.

Народні прикмети та повір'я:

іде дощ — на початку травня буде також дощитиме;

зоряна ніч — до врожайного року;

голосно кричить зозуля — чекайте на тепло;

на деревах сидять ворони — буде тепла погода.

День ангела святкують:

Артем, Фома.

Народилися сьогодні:

1887 рік — Іван Кавалерідзе, український скульптор, кінорежисер, драматург, сценарист, художник кіно.

Також цього дня:

1923 рік — у Лондоні відкрили стадіон Вемблі;

1928 рік — у Києві відбулася прем'єра фільму Олександра Довженка "Звенигора";

1986 рік — Іван Павло II першим серед пап відвідав синагогу;

2012 рік — Верховна Рада ухвалила Кримінальний процесуальний кодекс України;

2014 рік — в.о. президента України Олександр Турчинов оголосив Антитерористичну операцію на сході.