13 квітня 2024 року: святої Фомаїди — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна робити великі покупки та будувати плани. Йде дощ — на початку травня буде також дощитиме.
Що сталося цього дня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святої Фомаїди Олександрійської. Фомаїда зростала в християнській родині, у 15 років вона вийшла заміж за рибалку, але його батько спокусився красою дівчини і почав схиляти її до гріха. За відмову Фомаїда була вбита мечем.
Що не можна робити 13 квітня:
- здійснювати великі покупки;
- будувати плани;
- фліртувати з кимось;
- знімати павутину в будинку.
Народні прикмети та повір'я:
- іде дощ — на початку травня буде також дощитиме;
- зоряна ніч — до врожайного року;
- голосно кричить зозуля — чекайте на тепло;
- на деревах сидять ворони — буде тепла погода.
День ангела святкують:
Артем, Фома.
Народилися сьогодні:
1887 рік — Іван Кавалерідзе, український скульптор, кінорежисер, драматург, сценарист, художник кіно.
Також цього дня:
1923 рік — у Лондоні відкрили стадіон Вемблі;
1928 рік — у Києві відбулася прем'єра фільму Олександра Довженка "Звенигора";
1986 рік — Іван Павло II першим серед пап відвідав синагогу;
2012 рік — Верховна Рада ухвалила Кримінальний процесуальний кодекс України;
2014 рік — в.о. президента України Олександр Турчинов оголосив Антитерористичну операцію на сході.