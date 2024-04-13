От 500 до 27 тыс грн: стали известны цены на билеты на "Евровидение-2024"

Больше всего придется заплатить еврофанам, желающим прийти на арену во время основного шоу. Самый дешевый билет будет стоить для них 860 шведских крон (3115 грн), а более дорогие – до 3795 шведских крон (13755 грн).

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Билеты на Евровидение в Мальме можно приобрести по ценам от 145 до 7495 шведских крон. Цены опубликовал сайт Ticketmaster.

Стоимость билета зависит от близости к сцене и даты концерта. Наибольшие расходы будут иметь еврофаны, которые хотят увидеть основное шоу — самый дешевый билет им обойдется в 860 шведских крон, а самый дорогой — до 3795 шведских крон. Также доступны VIP-билеты, цена которых составляет от 3795 до 7495 шведских крон.

Важно

Ведущей "Евровидения-2024" станет популярная актриса Малин Акерман

Существует возможность посмотреть вечерний допремьерный показ, за что зрителям придется заплатить от 145 до 795 шведских крон. 11 мая люди смогут посетить генеральную репетицию финала, цена билетов на которую составляет от 525 до 1385 шведских крон. Всего покупателям предложено несколько вариантов, чтобы посмотреть и поддержать участников Евровидения.

Отметим, что конкурс песни "Евровидение-2024" — 68-й конкурс песни "Евровидение", который пройдет в Мальме, благодаря победе Лорин с песней "Tattoo" на конкурсе предыдущего года, проходившем в Ливерпуле, Великобритания. Первый и второй полуфиналы состоятся 7 и 9 мая, а финал — 11 мая 2024 года.

Напомним, в марте стало известно о том, кто главный конкурент аlyona alyona и Jerry Heil на Евровидение-2024. Итоговый результат будет зависеть и от настроения голосующих: веселье они предпочтут или тревогу с надеждой — именно это несет песня украинок.

Кроме того в феврале медиа писали о том, что украинка может представить Швецию на "Евровидение-2024". Мария Сур родилась в Запорожье, но после вторжения ВС РФ в Украину выехала из страны. Сейчас украинка живет на две страны и начинает строить карьеру с нового листа в Стокгольме.