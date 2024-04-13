Від 500 до 27 тис грн: стали відомі ціни на квитки на "Євробачення-2024"

Найбільше доведеться заплатити єврофанам, які бажають прийти на арену під час основного шоу. Найдешевший квиток коштуватиме для них 860 шведських крон (3115 грн), а дорожчі — до 3795 шведських крон (13755 грн).

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Квитки на Євробачення в Мальме можна придбати за цінами від 145 до 7495 шведських крон. Ціни опублікував сайт Ticketmaster.

Вартість квитка залежить від близькості до сцени та дати концерту. Найбільші витрати матимуть єврофани, які хочуть побачити основне шоу — найдешевший квиток їм обійдеться у 860 шведських крон, а найдорожчий — до 3795 шведських крон. Також доступні VIP-квитки, ціна яких становить від 3795 до 7495 шведських крон.

Важливо

Ведучою "Євробачення-2024" стане популярна актриса Малін Акерман

Існує можливість подивитися вечірній допрем'єрний показ, за що глядачам доведеться заплатити від 145 до 795 шведських крон. 11 травня люди зможуть відвідати генеральну репетицію фіналу, ціна квитків на яку становить від 525 до 1385 шведських крон. Загалом покупцям запропоновано кілька варіантів, щоб подивитися і підтримати учасників Євробачення.

Зазначимо, що конкурс пісні "Євробачення-2024" — 68-й конкурс пісні "Євробачення", який пройде в Мальме, завдяки перемозі Лорін із піснею "Tattoo" на конкурсі попереднього року, який проходив у Ліверпулі, Велика Британія. Перший і другий півфінали відбудуться 7 і 9 травня, а фінал — 11 травня 2024 року.

Нагадаємо, у березні стало відомо про те, хто головний конкурент аlyona alyona та Jerry Heil на Євробачення-2024. Підсумковий результат залежатиме і від настрою голосувальників: веселощі вони віддадуть перевагу чи тривозі з надією — саме це несе пісня українок.

Крім того, у лютому медіа писали про те, що українка може представити Швецію на "Євробаченні-2024". Марія Сур народилася в Запоріжжі, але після вторгнення ЗС РФ в Україну виїхала з країни. Наразі українка живе на дві країни та починає будувати кар'єру з нового аркуша в Стокгольмі.