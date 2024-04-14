14 апреля 2024 года: Мартина Исповедника — что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя причинять вред животным и ругаться. Солнечный и теплый день — к хорошему урожаю.

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Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь чтит память Мартина Исповедника. Мартин был папой Римским, который яростно осуждал еретиков. Когда-то он послал Константинопольскому патриарху Павлу послание, где уговаривал вернуться к православному исповеданию. За это правитель рассердился на Мартина, начались гонения, Мартина сослали в Херсонес, где он и умер.

Что нельзя делать 14 апреля:

причинять вред животным;

ругаться;

начинать ремонт и строительные работы;

врать и хитрить.

Народные приметы и поверья:

солнечный и теплый день — к хорошему урожаю;

вороны сидят близко к земле — будет тепло, а если летают – ждите похолодание;

если обидели лису — есть вероятность попасться на мошенников.

День ангела празднуют:

Мартын, Иван, Антон.

Также в этот день:

1852 год — при Университете святого Владимира основали Киевский центральный архив древних актов (ныне — Исторический архив Украины в Киеве);

1865 год – в вашингтонском театре актер Джон Бут смертельно ранил американского президента Авраама Линкольна;

1912 год — лайнер "Титаник" потерпел крушение из-за столкновения с айсбергом;

1930 год — вышел фильм режиссера Александра Довженко "Земля";

2014 год — официальное начало АТО на востоке Украины;

2022 год — уничтожение флагмана Черноморского флота ВМФ России крейсера "Москва".