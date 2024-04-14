14 апреля 2024 года: Мартина Исповедника — что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя причинять вред животным и ругаться. Солнечный и теплый день — к хорошему урожаю.
Что случилось в этот день?
Сегодня православная церковь чтит память Мартина Исповедника. Мартин был папой Римским, который яростно осуждал еретиков. Когда-то он послал Константинопольскому патриарху Павлу послание, где уговаривал вернуться к православному исповеданию. За это правитель рассердился на Мартина, начались гонения, Мартина сослали в Херсонес, где он и умер.
Что нельзя делать 14 апреля:
- причинять вред животным;
- ругаться;
- начинать ремонт и строительные работы;
- врать и хитрить.
Народные приметы и поверья:
- солнечный и теплый день — к хорошему урожаю;
- вороны сидят близко к земле — будет тепло, а если летают – ждите похолодание;
- если обидели лису — есть вероятность попасться на мошенников.
День ангела празднуют:
Мартын, Иван, Антон.
Также в этот день:
1852 год — при Университете святого Владимира основали Киевский центральный архив древних актов (ныне — Исторический архив Украины в Киеве);
1865 год – в вашингтонском театре актер Джон Бут смертельно ранил американского президента Авраама Линкольна;
1912 год — лайнер "Титаник" потерпел крушение из-за столкновения с айсбергом;
1930 год — вышел фильм режиссера Александра Довженко "Земля";
2014 год — официальное начало АТО на востоке Украины;
2022 год — уничтожение флагмана Черноморского флота ВМФ России крейсера "Москва".