14 квітня 2024 року: Мартіна Сповідника — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна завдавати шкоди тваринам і лаятися. Сонячний і теплий день — до вдалого врожаю.

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Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять Мартіна Сповідника. Мартін був папою Римським, який люто засуджував єретиків. Колись він послав Константинопольському патріарху Павлу послання, де вмовляв повернутися до православного сповідання. За це правитель розсердився на Мартіна, почалися гоніння, Мартіна заслали в Херсонес, де він і помер.

Що не можна робити 14 квітня:

завдавати шкоди тваринам;

лаятися;

починати ремонт і будівельні роботи;

брехати та хитрувати.

Народні прикмети та повір'я:

сонячний і теплий день — до гарного врожаю;

ворони сидять близько до землі — буде тепло, а якщо літають — чекайте похолодання;

якщо образили лисицю — є ймовірність попастися на шахраїв.

День ангела святкують:

Мартин, Іван, Антон.

Також цього дня:

1852 рік — при Університеті святого Володимира заснували Київський центральний архів стародавніх актів (нині — Історичний архів України в Києві);

1865 рік — у вашингтонському театрі актор Джон Бут смертельно поранив американського президента Авраама Лінкольна;

1912 рік — лайнер "Титанік" зазнав аварії через зіткнення з айсбергом;

1930 рік — вийшов фільм режисера Олександра Довженка "Земля";

2014 рік — офіційний початок АТО на сході України;

2022 рік — знищення флагмана Чорноморського флоту ВМФ Росії крейсера "Москва".