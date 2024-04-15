"Не видел 4 года": Алан Бадоев встретился с детьми в Испании (фото)

Для режиссера оказалось тяжелым испытанием в разгар коронавируса (а потом и после начала российско-украинской войны) видеть родных людей только по видеосвязи. Бадоев признался, что никакая техника не заменит ему реального общения с сыном Борисом и дочерью Лолитой.

Related video

Режиссер Алан Бадоев, который сейчас в Испании готовится презентовать свою ленту "Довга доба" впервые за длительное время увиделся со своими детьми. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Instagram, а также показал подписчикам родных для себя людей.

На снимках запечатлены различные моменты, которые режиссер провел вместе со своими детьми: сыном Борисом и дочерью Лолитой. На одном из фото дети крепко обнимали отца в аэропорту. На следующем Борис и Лолита в домашней обстановке сидели перед экраном работающего ноутбука. На девушке был черный свитшот, а ее брат был одет в белую рубашку с голубыми полосами.

Также Алан Бадоев показал, как его сын работает за ноутбуком. Молодого человека сфотографировали с распущенными до плеч светлыми волосами и в белой рубашке. А Лолита Бадоева позировала для домашней фотосессии в леопардовой шубе.

По словам Алана Бадоева, он не видел своих детей уже 4 года.

"Я не видел своих детей вместе четыре года… Сначала ковид, потом война, поэтому приучился к общению по видеосвязи. Хотя для меня это как пить кофе без кофеина или танцевать на "тихой пати", где у каждого своя музыка в наушниках … Слишком новые и современные тенденции, они скорее выглядят "как настоящие", но не являются ими", — откровенно поделился режиссер с подписчиками.

Важно

Криштиану Роналду поделился трогательным видео с детьми

Алан Бадоев отметил, что никакие новые технологии не заменят главного в жизни каждого человека — объятия и поцелуи перед сном, когда чувствуешь запах волос своего ребенка. Также Бадове рассказал, как проводил время с дочерью Лолитой и сыном Борисом.

"Дети сопровождали меня в кино путешествии. Конечно, я наблюдал за нами… Тщательно, каждая деталь важна. Пишу это и улыбаюсь. Потому что кажется, что ближе чем сейчас мы не были никогда. Потому что Лола, Боря и я — мы как очень слаженное трио, которое по ощущению знает все партии всех импровизаций. Это миг безупречного счастья и он безусловен", — откровенно признался режиссер.

В конце поста он назвал Бориса и Лолиту своими ангелами.

Напомним, в ноябре 2023 года мы писали о том, как прошел закрытый показ фильма Алана Бадоева "Довга доба". Тогда Бадоев представил документальный фильм, созданный из видеозаписей украинцев. На презентации присутствовали Макс Барских, Антон Птушкин и Алла Мазур.