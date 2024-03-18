Криштиану Роналду поделился трогательным видео с детьми

Звездный спортсмен провел время с наследниками на пляже в Саудовской Аравии. Там семья в последнее время живет, ведь Роналду играет за ФК "Аль-Насср".

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39-летний португальский футболист Криштиану Роналду показал трогательное видео со своими детьми. Семейный ролик спортсмен опубликовал в Instagram с более чем 625 млн подписчиков.

"Близко к небесам", — написал многодетный отец.

На видео, снятом на пляже в Саудовской Аравии, Роналду держался за руки с четырьмя детьми. В частности, в ролике появились дочери Белла Эсмеральда, Алана Мартина, Ева и сын Матео. Только первенец Криштиану-младший отсутствовал.

Судя по всему, кадры сняла невеста футболиста Джорджина Родригес.

Криштиану Роналду с детьми

Роналду и испанская модель Джорджина Родригес воспитывают двух общих детей — Беллу Эсмеральду и Алану Мартину. Первая родилась весной 2022 года. Во время родов ее братик Эйнджел умер.

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес с детьми

Также у спортсмена есть наследники от предыдущих союзов и суррогатной матери — сыновья Криштиану-младший, Матео и дочь Ева. Близнецов родила суррогатная мать в 2017 году, а появление на свет первенца португальского футболиста остается загадкой. Персону матери своего старшего сына Криштиану не раскрывает. Ходили слухи, что он заплатил женщине, чтобы она отказалась от родительских прав.

Напомним, Джорджина Родригес показала фото у частного самолета.

Также Фокус писал о трогательном снимке маленькой дочери Криштиану Роналду.