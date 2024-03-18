Кріштіану Роналду поділився зворушливим відео з дітьми

Зірковий спортсмен провів час зі спадкоємцями на пляжі в Саудівській Аравії. Там родина останнім часом мешкає, адже Роналду грає за ФК "Аль-Насср".

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39-річний португальський футболіст Кріштіану Роналду показав зворушливе відео зі своїми дітьми. Сімейний ролик спортсмен опублікував в Instagram з понад 625 млн підписників.

"Близько до небес", — написав багатодітний батько.

На відео, яке зняли на пляжі в Саудівській Аравії, Роналду тримався за руки з чотирма дітьми. Зокрема, у ролику зʼявилися доньки Белла Есмеральда, Алана Мартіна, Єва та син Матео. Лише первісток Кріштіану-молодший був відсутній.

Судячи з усього, кадри зняла наречена футболіста Джорджина Родрігес.

Кріштіану Роналду з дітьми

Роналду та іспанська модель Джорджина Родрігес виховують двох спільних дітей — Беллу Есмеральду та Алану Мартіну. Перша народилася навесні 2022 року. Під час пологів її братик Ейнджел помер.

Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес з дітьми

Також у спортсмена є спадкоємці від попередніх союзів та сурогатної матері — сини Кріштіану-молодший, Матео та донька Єва. Близнят народила сурогатна мати у 2017 році, а поява на світ первістка португальського футболіста досі залишається загадкою. Персону матері свого старшого сина Кріштіану не розкриває. Ходили чутки, що він заплатив жінці, аби та відмовилася від батьківських прав.

Нагадаємо, Джорджина Родрігес показала фото біля приватного літака.

Також Фокус писав про зворушливий знімок маленької доньки Кріштіану Роналду та Джорджини Родрігес.