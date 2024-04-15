"Не бачив 4 роки": Алан Бадоєв зустрівся з дітьми в Іспанії (фото)

Для режисера виявилося важким випробуванням у розпал коронавірусу (а потім і після початку російсько-української війни) бачити рідних людей тільки по відеозв'язку. Бадоєв зізнався, що жодна техніка не замінить йому реального спілкування із сином Борисом і донькою Лолітою.

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Режисер Алан Бадоєв, який зараз в Іспанії готується презентувати свою стрічку "Довга доба", вперше за тривалий час побачився зі своїми дітьми. Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram, а також показав підписникам рідних для себе людей.

На знімках закарбовані різні моменти, які режисер провів разом зі своїми дітьми: сином Борисом і дочкою Лолітою. На одному з фото діти міцно обіймали батька в аеропорту. На наступному знімку Борис і Лоліта сиділи вдома перед екраном працюючого ноутбука. На дівчині був чорний світшот, а її брат був одягнений у білу сорочку з блакитними смугами.

Також Алан Бадоєв показав, як його син працює за ноутбуком. Молодого чоловіка сфотографували з розпущеним до плечей світлим волоссям і в білій сорочці. А Лоліта Бадоєва позувала для домашньої фотосесії в леопардовій шубі.

За словами Алана Бадоєва, він не бачив своїх дітей уже 4 роки.

"Я не бачив своїх дітей разом чотири роки... Спочатку ковід, потім війна, тож привчився до спілкування по відеозв'язку. Хоча для мене це як пити каву без кофеїну чи танцювати на "тихій паті", де кожен має свою музику в навушниках... Надто нові та сучасні тенденції, вони радше мають вигляд "як справжні", але не є ними", — відверто поділився режисер із підписниками.

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Алан Бадоєв зазначив, що жодні нові технології не замінять найголовнішого в житті кожної людини — обійми та поцілунки перед сном, коли відчуваєш запах волосся своєї дитини. Також Бадоєв розповів, як проводив час із донькою Лолітою та сином Борисом.

"Діти супроводжували мене в кіноподорожі. Звісно, я спостерігав за нами... Ретельно, кожна деталь важлива. Пишу це і посміхаюся. Бо здається, що ближче ніж зараз ми не були ніколи. Тому що Лола, Боря і я — ми як дуже злагоджене тріо, яке за відчуттям знає всі партії всіх імпровізацій. Це мить бездоганного щастя і вона безумовна", — відверто зізнався режисер.

Наприкінці поста він назвав Бориса і Лоліту своїми ангелами.

Нагадаємо, у листопаді 2023 року ми писали про те, як пройшов закритий показ фільму Алана Бадоєва "Довга доба". Тоді Бадоєв представив документальний фільм, створений із відеозаписів українців. На презентації були присутні Макс Барських, Антон Птушкін і Алла Мазур.