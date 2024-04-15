Зендея в белом мини-платье представила модный образ на ток-шоу в Милане (фото)

27-летняя актриса продолжает выгуливать стильные луки. Во время своего пресс-тура Зендея выбирает ансамбли, вдохновленные теннисом.

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Американская актриса и певица Зендея продемонстрировала еще один образ, вдохновленный теннисом, во время своего промо-тура Challengers в Милане на ток-шоу Che Tempo Che Fa, сообщает Daily Mail.

27-летняя актриса "Дюны" была гостем ток-шоу, снятого на студии Nove Studios 14 апреля вместе со своими коллегами по фильму Майком Фейстом и Джошем О'Коннором.

Актриса Зендея на ток-шоу Che Tempo Che Fa Фото: Getty Images

Она выглядела элегантно, надев белое мини-платье с бретелями, напоминающее теннисные платья, которые носят на Уимблдоне. Свой образ она дополнила парой белых туфель на шпильках Louboutins с фирменной красной подошвой. Из украшений на ней был изящный серебряный кулон и серьги-пусеты. Золотистые локоны актриса уложила набок большими волнами. Зендая сделала естественный макияж, подчеркнув брови и глаза.

Зендея Фото: Getty Images

Во время интервью на телешоу Зендаю спросили о ее чувствах по поводу роли Рю в "Эйфории".

"Я так благодарна Эйфории, думаю, что Рю очень дорога моему сердцу. Я думаю, что один из величайших подарков, которые я когда-либо получала, это то, что Рю связала меня со многими людьми. Они делятся со мной своими историями. Я часто чувствую, что они такая же часть ее, как и я. Их истории я ношу с собой и дорожу ими. Я думаю, что это одна из самых полезных ролей, которые мне выпала честь сыграть", — сказала она.

Напомним, 10 а преля сообщалось, что Зендея дала редкий комментарий о романе с Томом Холландом. Знаменитости подтвердили отношения в конце 2021 года. Они довольно редко выходят вместе в свет и практически не комментируют личную жизнь.