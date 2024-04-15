Зендея в білій мінісукні представила модний образ на ток-шоу в Мілані (фото)

27-річна акторка продовжує вигулювати стильні луки. Під час свого прес-туру Зендея обирає ансамблі, натхненні тенісом.

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Американська акторка і співачка Зендея продемонструвала ще один образ, натхненний тенісом, під час свого промо-туру Challengers у Мілані на ток-шоу Che Tempo Che Fa, повідомляє Daily Mail.

27-річна актриса "Дюни" була гостем ток-шоу, знятого на студії Nove Studios 14 квітня разом зі своїми колегами по фільму Майком Фейстом і Джошем О'Коннором.

Актриса Зендея на ток-шоу Che Tempo Che Fa Фото: Getty Images

Вона мала елегантний вигляд, одягнувши білу мінісукню з бретелями, що нагадує тенісні сукні, які носять на Вімблдоні. Свій образ вона доповнила парою білих туфель на шпильках Louboutins з фірмовою червоною підошвою. З прикрас на ній був витончений срібний кулон і сережки-пусети. Золотисті локони актриса поклала набік великими хвилями. Зендая зробила природний макіяж, підкресливши брови та очі.

Зендея Фото: Getty Images

Під час інтерв'ю на телешоу Зендаю запитали про її почуття з приводу ролі Рю в "Ейфорії".

"Я так вдячна Ейфорії, думаю, що Рю дуже дорога моєму серцю. Я думаю, що один із найбільших подарунків, які я коли-небудь отримувала, це те, що Рю зв'язала мене з багатьма людьми. Вони діляться зі мною своїми історіями. Я часто відчуваю, що вони така ж частина її, як і я. Їхні історії я ношу з собою і дорожу ними. Я думаю, що це одна з найкорисніших ролей, які мені випала честь зіграти", — сказала вона.

Нагадаємо, 10 квітня повідомлялося, що Зендея дала рідкісний коментар про роман із Томом Голландом. Знаменитості підтвердили стосунки наприкінці 2021 року. Вони досить рідко виходять разом у світ і практично не коментують особистого життя.